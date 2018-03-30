Okul öncesinde Avrupa’nın çok gerisindeyiz

OECD’nin 2015 verilerine göre, Fransa’da 3 yaşta okullaşma yaklaşık yüzde 100. Çoğu Avrupa ülkesinde 3-5 yaşta eğitime katılım yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. Türkiye’de ise oran son 10 yılda artsa da 2016’da 3-5 yaşta ancak yüzde 35.2’ye ulaşarak, OECD ortalamasının ve MEB’in hedefinin altında kaldı. MEB, 2019’da 4-5 yaşta okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmek için çalışıyor. OECD ise dün yayınladığı ‘Çocuklarla İlgilenmek’ raporunda, okul öncesi eğitim süresi, kapsamı ve kalitesi konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. İşte raporda öne çıkanlar ve birkaç Avrupa ülkesinden örnekler:

OYUN GRUPLARI ÜCRETSİZ

İNGİLTERE: Zorunlu eğitim 5 yaşında başlıyor. Ancak 3 yaşından itibaren, haftalık 15 saat erken çocukluk eğitiminden faydalanmak yasal hak. 4 yaş için, ilkokul bire hazırlık olarak görülen ‘reception class’lar bulunuyor. 3 yaşta okullaşma yüzde 93’ten fazla.

HOLLANDA: 5 yaşta zorunlu eğitim başlıyor. Çoğu aile çocuğunu 4 yaşında okula gönderiyor. Çocuklar 2-4 yaşta devletin finanse ettiği oyun grubuna katılabiliyor. AB’nin 2015 verisine göre, 3 yaşta yüzde 83.4, 4 ve 5 yaşta 99.6.

DANİMARKA: 6 yaşında okul öncesine, 7’de ilkokula başlanıyor. Aileye destek ve 1 yaştan itibaren devletçe finanse edilen erken çocukluk eğitimi veriliyor. Katılım 3-5 yaşta yüzde 97.

AİLEYE DESTEK

NORVEÇ: OECD ülkeleri içerisinde Lüksemburg’tan sonra bu alana en çok kaynak ayıran ikinci ülke. Eğitime katılım 2-4 yaşta yüzde 95’in üzerinde. 1 yaşından itibaren yerel yönetimler, eğitim bakanlığı ve organizasyonların desteğiyle kurulan anaokullarında bakım ve erken çocukluk eğitimi, ailelere ise destek veriliyor. Bu eğitim, 1 ile 5 yaş arasında zorunlu olmasa da ‘hak’ olarak görülüyor. İlkokul 6 yaşında başlıyor.

MACARİSTAN: 3 yaştan itibaren zorunlu. 2015 verisine göre, 3 yaş için katılım yüzde 75; 4’te 93.8; 5’te ise 95.1.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR DA DÜŞÜNÜLMELİ

Ayla Göksel (AÇEV Başkan Yardımcısı): Fransa, erken yaş döneminin en kritik süreç olduğunu kabul ediyor ve okul öncesi yaşı 3’e indirerek, ülkede uzun vadeli insan sermayesine yatırım yapıyor. AÇEV olarak biz de uzun yıllardır bunu savunuyoruz. Türkiye’de 5 yaş grubunda ilerleme sağlandı, ancak henüz oran yüzde 100 değil. Politikalar 3 ve 4 yaşını da hedef almalı. Zorunlu okul öncesinin 3-4 yaşa çekilmesi için en önemli nokta, dezavantajlı çocukların da erişimini sağlayacak kurumların çoğaltılması.

OECD RAPORU: 3 YAŞ ALTINA DİKKAT

Okul öncesi için kaynak arttı.

Çoğu OECD ülkesinde bu eğitim zorunlu ve katılım 4-5 yaşta yüzde 90’ı geride bıraktı. Ancak yasal düzenlemeler farklı.

Örneğin, Norveç ve Almanya’da, eğitim 1-5 yaşı kapsıyor.

Ders saatleri bazı ülkelerde yetersiz. Bir endişe de 3 yaş altındaki çocuklara sunulan eğitim. Okul öncesine katılım, 3 yaşta 2006’daki yüzde 29’dan, 2014’te 35’e yükseldi. Birçok ülke, 0-2 yaş çocuklarına özel oyun grubu sunuyor.