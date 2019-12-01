Okul müdürünün talimatına inceleme
Şırnak Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Sedat Som’un, sözleşmeli öğretmenlere toplantıda tebliğ ettiği iddia edilen maddeler tartışma yarattı. Söz konusu maddelerde, “Amire selam vermek yükümlülüktür. Kasten verilmediği takdirde cezası vardır”, “İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek”, “Resmiyette rica etmek emirdir. İtiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirilmeli” gibi ifadelere yer verildi.
Silopi İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, “Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, ilimiz Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün aday öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.
‘KABUL EDİLEMEZ’
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hepimiz öğretmenlerimiz için varız, onlara sevgimizi vererek, güven ortamı oluşturarak ancak kendimizi kabullendirebiliriz. Öğretmenlerimizin kalbine girmeden, onlara hükmetmeye çalışmak yanlıştır, kabul edilemez” diye yazdı.
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