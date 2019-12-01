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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Okul müdürünün talimatına inceleme

Şırnak Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul müdürü Sedat Som’un, sözleşmeli öğretmenlere toplantıda tebliğ ettiği iddia edilen maddeler tartışma yarattı. Söz konusu maddelerde, “Amire selam vermek yükümlülüktür. Kasten verilmediği takdirde cezası vardır”, “İdarecilerle konuşmalarda üsluba dikkat edilecek”, “Resmiyette rica etmek emirdir. İtiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirilmeli” gibi ifadelere yer verildi.

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Silopi İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını belirterek, “Bazı internet haber sayfaları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan, ilimiz Silopi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü’nün aday öğretmenlere tebliğ ettiği iddia edilen metin ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Hepimiz öğretmenlerimiz için varız, onlara sevgimizi vererek, güven ortamı oluşturarak ancak kendimizi kabullendirebiliriz. Öğretmenlerimizin kalbine girmeden, onlara hükmetmeye çalışmak yanlıştır, kabul edilemez” diye yazdı. 

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