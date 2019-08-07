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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.08.2019 - 16:49, Son Güncelleme:/

Okul müdürlerine eğitim

ÖRAV, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı’nı başlattı. Proje kapsamında Adana’da görev yapan 200 okul müdürü eğitim alacak. İlk aşaması 5-9 Ağustos’ta olan eğitimin ikinci aşaması ise 14-18 Ekim’de tamamlanacak.

Okul müdürlerine eğitim
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Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamayı amaçlayan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği başlattı. Eğitim yöneticilere, 30’ar kişilik gruplarla interaktif olarak gerçekleşecek. Adana’da görev yapan 200 okul müdürünün katılacağı projede; ‘toplumsal liderlik’, ‘geleceğe liderlik etmek’ ve ‘kendini/kurumu tanıma ve yönetmek’ gibi başlıklar bulunuyor. Yedi modülden oluşan eğitim programını tamamlayan yöneticiler, toplam 10 gün süren programın ardından ‘MEBBIS’ üzerinden kurs sertifikası alacak. 5 Ağustos’ta başlayan programın ilk aşaması, 9 Ağustos’a kadar sürecek. İkinci aşama ise 14-18 Ekim’de yapılacak.

‘HEDEFİMİZ HER İDARECİYE ULAŞMAK’
ÖRAV Vakfı Genel Müdürü Füsun Çürüksu, proje hakkında şöyle konuştu:
“Proje uygulanmaya başlamadan önce yaptığımız araştırmalarla bu konuda bir eğitim ihtiyacı olduğunu ortaya koyduk. Projenin özü; yöneticilerin, çocukların gelişimlerine olan katkılarını en üst düzeye ulaştırmak. Proje hayata geçirilmeden önce öğretmen, yönetici, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de bu konuda önemli taleplerin geldi. Şimdiye kadar çeşitli illerde 3 bini aşkın yöneticiyle çalıştık. Çok pozitif geri dönüşler alıyoruz. Projenin uzun soluklu olmasını ve her bir okul idarecimize ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Bu eğitimler sayesinde özellikle ilerleyen dönemlerde, çok daha pozitif çıktılar elde edebileceğiz. Eğitim ‘Yöneticisi Geliştirme Programı’mız kapsamında işbirliklerinden ötürü Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz.”

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