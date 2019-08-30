Okul kıyafetinde 'pamuklu ürün' uyarısı
Velilerin okul alışverişi devam ediyor. Uzmanlar, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti seçiminde velileri, pamuklu ürünleri tercih etmeleri konusunda uyardı.
Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, velilerin yeni eğitim öğretim yılı için okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Okul kıyafeti alırken giysilerin sağlıklı kumaşlardan olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çalıkoğlu, şunları söyledi:
"Bazı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan boyalar ve kimyasalların çocukların sağlığına zarar verebilir. Bu yüzden pamuk bazlı kıyafetler tercih edilmeli. Polyester, naylon, akrilik gibi sentetik kumaşlar vücudun ısı dengesini bozarak aşırı terlemeye neden olabilir, Okul kıyafetlerinde teri çeken ve vücudu ıslak bırakmayan pamuklu kıyafetler alınmalı. Terledikten sonra çocukların kıyafetleri hemen değiştirilmeli. Islak kalan bölgelerde halk arasında 'samyeli' olarak bilinen mantar hastalıklarının oluşabilir. Bu mantar tipi, sırtta ve göğüste kahverengi lekelerle ortaya çıkabilir. Aşırı terleme ve ıslak kalan deri, bu duruma zemin hazırlar.
OKUL KIYAFETİ DAR OLMAMALI
Okul kıyafeti seçiminde özellikle dar ve sentetik içerikli ürünler konusunda da dikkatli olunması gerekiyor. Çocukların kıyafetleri çok dar olmamalı, rahat olmalı. Dar ve sentetik içerikli kıyafetler sürtünme yaratarak sırtta ve kalçada iltihaplanmalara, kabarık ve kaşıntılı sivilcelenmelere neden olabilir. Çocuklar soğuk havalarda kalın giydirilmeli. Kalın kıyafetler terlemeyi arttırır. Atopik ve alerjik bünyeli çocuklar için yünlü kıyafetler değil mutlaka pamuklu kıyafetlerin tercih edilmeli. Onların yünlü kıyafetlere karşı toleransları düşük. Baskılı, renkli, simli ürünlerden uzak durulmalı.
BİR NUMARA BÜYÜK AYAKKABI TERCİH EDİN
Gününün 7-8 saatini okulda geçiren çocuklar için pamuklu, teri çeken ve zararlı kimyasal boyalar içermeyen çorapların tercih edilmeli. Ayakkabıların ve çorapların boyaları ayaklarda egzama, alerjik reaksiyon oluşturabilir. Yine terleme ayakta mantara yol açabilir. Bu nedenle eve geldikten sonra çoraplar çıkarılmalı, ayaklar yıkanmalı ve özellikle parmak araları iyice kurulanmalı. Ayak terlemesi olan çocukların çantalarına yedek çorap koyup, öğlen değiştirmeleri sağlanırsa mantar riski de azalır. Ayakkabıların modeline, tasarımına göre değil fonksiyonuna göre sağlıklı tercih edilmeli. Çocuklarda tırnak batmasını önlemek adına okul ayakkabıları yarım ya da bir numara büyük alınmalı. Çocukların ayak tırnakları uzun tutulmamalı ve düz kesilmeli."
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