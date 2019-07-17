Okul kantinlerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak ‘Okul Gıdası’ logosu uygulamasının çerçevesi ve ayrıntıları, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan ‘Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ ile ilgili bilgi veren Erk, vakıf olarak yıllardır saha eğitimleriyle seminerlerle topluma anlatmak, benimsetmek istedikleri bir anlayışın hayata geçirildiğini söyledi.

Timur Erk, bir toplumun en büyük zenginliğinin çocukları olduğunu, çocukların sağlıklı gelişiminin o ülkenin geleceğini belirlediğini belirterek şöyle konuştu:

"Ayrıntılarını toplumun tüm kesimlerine anlatmak istediğimiz ‘Okul Gıdası’ logosu uygulamasının en önemli takipçileri önce veliler, sonra öğrenciler ve elbette bizim de bir parçası olduğumuz sivil toplum. Bizler, üzerimize düşeni yapıp durumdan vazife çıkararak bu uygulamanın her aşamasının titizlikle takipçisi ve destekçisi olacağız, uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için elimizi taşın altına koyacağız.

OKULLARDA GÖNÜLLÜ ELÇİLERİMİZ OLACAK

16 Eylül'den itibaren okul kantinlerinde ‘Okul Gıdası’ logosu olmayan hiçbir ürün satılamayacak. Buna rağmen kaçak olabilir yani logosu olmayan ürünün de kantinde satılabilir. Orada da bizim çocuklarımız, gönüllü elçilerimiz olacak. Onlar hemen logo var mı yok mu ona bakacaklar. Yoksa kesinlikle almayacaklar ama sırf denetimi sürdürebilmek ve belirli bir merciye şikayet edebilmek için logosu olmayan ürünü anne, babaya götürecek. Yönetmeliğe göre, bu işin denetimini MEB ile okul aile birlikleri yapacak. Okul aile birliklerinde bir uzman yok. O zaman bizim gibi vakıflar, dernekler, uzmanlar devreye girecek, onlara eğitim verecek. Sonuçta o okul aile birlikleri MEB ile birlikte gerekli denetimi sağlamış olacak."

Etkinliğe katılan 7’nci sınıf öğrencisi Yakup Diler de "Uygulamayı çok güzel buldum. Okullarımızın kantinlerinin, kötü yiyeceklerden arındığı için çok mutluyum. Daha sağlıklı bir yaşam için bir başlangıç olacak bizim için. Okul kantininde daha çok cips, çikolata, gazlı içecekler gibi ürünler satılıyordu. Bu nedenle yiyebileceğimiz şeyler çok kısıtlıydı. Ancak bu uygulamayla birlikte bu sorun bitecek” dedi.

LOGOSUZ HİÇBİR ÜRÜN SATILMAYACAK

16 Eylül'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, okul kantinlerinde artık, Okul Sağlığı Bilim Kurulu tarafından satışı uygun bulunmayan, ‘Okul Gıdası’ logosu verilemeyecek her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, tüm şeker ve şekerlemeli ürünler, hamurlu şekerli tatlılar, tatlandırıcı katılmış yiyecek ve içecekler, kek ve pasta türleri, gevrek çerezler, kremalı ürünlerin satışı yapılmayacak. Bu kapsamda okul kantinlerinde, çiğ tüketilen sebzeler, salatalık ve meyveler, doğal kurutulmuş meyve, işlenmemiş kuru yemiş, süt, ayran, peynir, çeşnili ve tahıllı ekmek çeşitleri, yumurta, doğal mineralli su ve şekersiz sakız, taze sıkılmış meyve ve sebze suları, bilim kurullarınca belirlenmiş kriterlerde üretilmiş hazır paketli yiyecek ve içecekler satılacak.