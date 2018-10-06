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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
İHA
06.10.2018 - 17:42, Son Güncelleme:

Okul harçlıklarıyla iş kurdular

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Okul harçlıklarıyla iş kurdular

Sivas’ta yaşayan üniversite öğrencileri, biriktirdikleri harçlıkları ile solucan gübresi üretimine başlayıp 2 yılda 5 milyon solucan yetiştirdi.

Sivas’ta üniversite eğitimi gören ikisi kardeş üç arkadaş, arttırdıkları okul harçlıklarıyla solucan gübresi yetiştirmeye başladı. Aydın Kırıkcı, kardeşi Ayhan Kırıkcı ve Enes Geçer ve isimli üç arkadaş iki yıl önce ilk etapta 200 bin adet solucan satın aldı. 25 metrekarelik bir odada üretime başlayan gençler iki yıl içerisinde 5 milyon solucan yetiştirmeyi başardı. Gençler, 25 metrekarelik alan yetersiz kalınca 200 metrekarelik yeni bir depo kiraladı. Solucanları çay posasıyla besleyen gençler, solucanların sayılarının artması ve buldukları posaların da yetersiz kalması üzerine büyükbaş hayvan gübresi kullanmaya başladı. Girişimci öğrenciler, elde ettikleri solucanları çiftçilere satarak işlerini daha da büyütmeyi planlıyor.

HARÇLIKLA GİRDİK KOCAMAN TESİSİMİZ OLDU
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayhan Kırıkcı, merakla solucan gübresi üretimine başladıklarını belirtip "Yaklaşık iki yıl önce bu işe başladık. Aynı zamanda üniversite öğrencisiydik bu işe başladığımızda. Harçlıklarımızı biriktirerek 200 bin kadar solucan aldık. Şu anda tesisimizde 5 milyona yakın solucanımız var. Ama işin içine girdiğimizde anladık ki tesisleşmesi ve düzgün yapılması gereken bir iş. Çevreden ve internet üzerinden araştırmalarla yaptık. İnternet üzerinden araştırmalar yapınca gördük ki yapılabilecek bir iş. Şu anda ise 200 metrekare alan içerisinde üretim yapıyoruz. Yeni bir tesis kurma aşamasındayız ve zamanla yeni tesisimize geçeceğiz. Kimyasal gübreler azot ve amonyum nitrat diye ayrılıyor. Bu solucan gübresi ise toprak düzenleyicisi olarak geçiyor. Çok verimli ve toprağın tüm ihtiyacını tek bir gübreyle karşılayabiliyorsunuz. Daha çok çiftçiler ve seracılar tercih ediyor. Yani sulu tarım ve sulu bitkilerde daha verimli oluyor. Cep harçlıklarımızla girip başarılı olduğumuz bu işi herkese öneriyoruz. Cep harçlıklarımızla girdiğimiz bu işte kocaman bir tesisimiz oldu. Aile yorumları hala sert ama kazancı görünce onların da alışacağını düşünüyorum" dedi.

Okul harçlıklarıyla iş kurdular

ARKADAŞLARIMIZ ARASINDA ALAY KONUSU OLDU
Başladıklarında diğer arkadaşlarının kendileriyle alay ettiğinini söyleyen Harita Mühendisliği öğrencisi Aydın Kırıkcı, "İlk başta bu işe başladığımızda solucanın kazancının olmayacağını söylediler. Bu arkadaşlarımız arasında alay konusu oldu. Biz çevremizdeki insanları dinlemedik ve azmettik çalıştık. Hala böyle tepkiler alıyoruz. Gülüp geçiyoruz onlara. Bizle dalga geçen kişiler bir süre sonra bu işe germek istediler biz yine de onlara yardımcı olduk" diye konuştu.

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