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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
14.09.2019 - 13:30, Son Güncelleme:/

‘Okul gıdası’na erteleme iddiası

Kantinlerde sadece ‘okul gıdası’ logolu ürünlerin satışına izin veren ve daha önce 16 Eylül’de başlayacağı açıklanan uygulamanın erteleneceği iddia edildi. Bu kapsamda yasaklanan ürünlerin ise halen birçok okulun kantininde satışının devam ettiği görüldü.

‘Okul gıdası’na erteleme iddiası
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle uygulanmaya başlanacağı açıklanan ‘okul gıdası’ logolu ürün satışına Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu tepki gösterdi. “Firmalar üretmiyor, olmayan ürünü nasıl satacağız” diyen Federasyon Başkanı Vahap Osmanoğlu, uygulamanın erteleneceği iddiaları ile ilgili ise “Şu anda bakanlık bir çalışma yapıyor. Süre tanıyacaklar” açıklamasını yaptı.

‘İKİ AY ÇOK KISA’
Osmanoğlu, ürünlerin iki ay içinde tüketilmesi gerektiğini, firmaların bu nedenle bu tarz ürünleri üretmediğini belirtti. Satacak ürün bulunmadığını belirten Federasyon Başkanı şöyle devam etti: “Piyasalarda logolu ürün yok. Üretim yapan firma yok. Çünkü bu ürünlerin iki ay içinde tüketilmesi gerekiyor. İki ay içerisinde ürünü tüketiciye ulaştırmanız mümkün değil. Depoya kaldırılıyor, illere ilçelere götürülüyor. İki aylık süre çok kısa. Hiçbir firma bu konuda çalışma yapmıyor. Biz de olmayan ürünü nasıl satacağız? Türk Gıda Kodeksi’nde sıkıntı var. Üç bakanlıkla, Binali Yıldırım ile görüştük. Bu konuda çalışma yapılmasını istedik. Şu anda bakanlık bir çalışma yapıyor. Süre tanıyacaklar. Aynı ürün bakkallarda, hastanelerde satılıyor ama eğitim yapılan kurumlarda yasak. Burada çelişki var. Bunun kültür haline gelmesi için genel bir seferberlik haline getirilmeli. Çocuklar okul dışındaki yerlerden bu ürünleri alacaklar. Okula, sınıfa getirmesi serbest. Kantinlerde yasak. Ayrıca bu uygulanırsa yüzbinlerce kişi işsiz kalır. Çünkü işletmeci cirosunu çıkaramaz, personel parasını karşılayamaz.”

‘Okul gıdası’na erteleme iddiasıLOGOSUZ ÜRÜNE İZİN YOK
Protokole göre, devlet ve özel okulların, kurumların bünyesindeki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak ‘okul gıdası’ logosu uygulaması 16 Eylül’de başlayacak. O tarihten sonra da ‘okul gıdası’ logosu olmayan ürünlerin kantinlerde satışına izin verilmeyecek. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına geçilecek. ‘Okul gıdası’ logosu verilmeyecek olan her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, hamurlu şekerli tatlıların satışı yapılmayacak.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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