‘Okul gıdası’na erteleme iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle uygulanmaya başlanacağı açıklanan ‘okul gıdası’ logolu ürün satışına Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu tepki gösterdi. “Firmalar üretmiyor, olmayan ürünü nasıl satacağız” diyen Federasyon Başkanı Vahap Osmanoğlu, uygulamanın erteleneceği iddiaları ile ilgili ise “Şu anda bakanlık bir çalışma yapıyor. Süre tanıyacaklar” açıklamasını yaptı.

‘İKİ AY ÇOK KISA’

Osmanoğlu, ürünlerin iki ay içinde tüketilmesi gerektiğini, firmaların bu nedenle bu tarz ürünleri üretmediğini belirtti. Satacak ürün bulunmadığını belirten Federasyon Başkanı şöyle devam etti: “Piyasalarda logolu ürün yok. Üretim yapan firma yok. Çünkü bu ürünlerin iki ay içinde tüketilmesi gerekiyor. İki ay içerisinde ürünü tüketiciye ulaştırmanız mümkün değil. Depoya kaldırılıyor, illere ilçelere götürülüyor. İki aylık süre çok kısa. Hiçbir firma bu konuda çalışma yapmıyor. Biz de olmayan ürünü nasıl satacağız? Türk Gıda Kodeksi’nde sıkıntı var. Üç bakanlıkla, Binali Yıldırım ile görüştük. Bu konuda çalışma yapılmasını istedik. Şu anda bakanlık bir çalışma yapıyor. Süre tanıyacaklar. Aynı ürün bakkallarda, hastanelerde satılıyor ama eğitim yapılan kurumlarda yasak. Burada çelişki var. Bunun kültür haline gelmesi için genel bir seferberlik haline getirilmeli. Çocuklar okul dışındaki yerlerden bu ürünleri alacaklar. Okula, sınıfa getirmesi serbest. Kantinlerde yasak. Ayrıca bu uygulanırsa yüzbinlerce kişi işsiz kalır. Çünkü işletmeci cirosunu çıkaramaz, personel parasını karşılayamaz.”

LOGOSUZ ÜRÜNE İZİN YOK

Protokole göre, devlet ve özel okulların, kurumların bünyesindeki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak ‘okul gıdası’ logosu uygulaması 16 Eylül’de başlayacak. O tarihten sonra da ‘okul gıdası’ logosu olmayan ürünlerin kantinlerde satışına izin verilmeyecek. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına geçilecek. ‘Okul gıdası’ logosu verilmeyecek olan her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, hamurlu şekerli tatlıların satışı yapılmayacak.