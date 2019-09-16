‘Okul gıdası’ logosuna erteleme
Okul kantinlerinde satılacak gıdalarda bulunacak ‘Okul Gıdası’ logosu uygulaması için kantin işletmecilerine bir yıl süre tanındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre, devlet ve özel okulların, kurumların bünyesindeki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak ‘okul gıdası’ logosu uygulamasının 16 Eylül’de başlayacağı açıklanmıştı.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan ‘Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e ‘Geçiş süreci’ başlıklı geçici madde eklendi. Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin tebliğ hükümlerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorunda oldukları belirtildi.
Bu tarihten sonra da ‘okul gıdası’ logosu olmayan ürünlerin kantinlerde satışına izin verilmeyecek. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına geçilecek. ‘Okul gıdası’ logosu verilmeyecek olan her türlü şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, tüm çikolata türleri, hamurlu şekerli tatlıların satışı yapılmayacak.
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