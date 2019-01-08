Okul duvarlarına grafiti dokunuşu
İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu’nun duvarları grafitilerle süslendi. Öğrencilerin yaptıkları grafitilerde İngilizce kelimeler öne çıktı.
Türkiye’de okullarda benzerine sık rastlanmayan bir çalışma, Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapıldı. Okulun duvarlarına 7 ve 8’inci sınıf ile mezun öğrenciler grafiti yaptı. Okul yönetiminden alınan bilgiye göre, çalışmalar birkaç gün içinde tamamlandı. Grafitinin öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren bir sanat olduğundan hareket eden okul yönetimi, bu tarz çalışmaları destekliyor. Okul yönetimi, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:
KENDİLERİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLIYOR
“Hem öğrencilerimiz hem de resim öğretmenlerimizden duvarlara grafitiler yapmak konusunda bir talep geldi. Öğrencilerimize destek verdik. Projede 7 ve 8’inci sınıflar ile mezun öğrencilerimiz çalıştı. Çok kısa bir zamanda tamamladılar. Grafitiler zaman zaman vandalizm olarak görülebiliyor. Fakat bunlar, öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren sanat eserleri. Okulumuz Erasmus projelerinde yer alıyor. Öğrencilerimizin yabancı dile aşinalığını arttırmak için grafitilerde İngilizce kelimeler tercih edildi.”
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