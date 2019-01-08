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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
08.01.2019 - 10:37, Son Güncelleme:/

Okul duvarlarına grafiti dokunuşu

İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu’nun duvarları grafitilerle süslendi. Öğrencilerin yaptıkları grafitilerde İngilizce kelimeler öne çıktı.

Okul duvarlarına grafiti dokunuşu
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Türkiye’de okullarda benzerine sık rastlanmayan bir çalışma, Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulu’nda yapıldı. Okulun duvarlarına 7 ve 8’inci sınıf ile mezun öğrenciler grafiti yaptı. Okul yönetiminden alınan bilgiye göre, çalışmalar birkaç gün içinde tamamlandı. Grafitinin öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren bir sanat olduğundan hareket eden okul yönetimi, bu tarz çalışmaları destekliyor. Okul yönetimi, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

KENDİLERİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLIYOR
“Hem öğrencilerimiz hem de resim öğretmenlerimizden duvarlara grafitiler yapmak konusunda bir talep geldi. Öğrencilerimize destek verdik. Projede 7 ve 8’inci sınıflar ile mezun öğrencilerimiz çalıştı. Çok kısa bir zamanda tamamladılar. Grafitiler zaman zaman vandalizm olarak görülebiliyor. Fakat bunlar, öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren sanat eserleri. Okulumuz Erasmus projelerinde yer alıyor. Öğrencilerimizin yabancı dile aşinalığını arttırmak için grafitilerde İngilizce kelimeler tercih edildi.”

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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