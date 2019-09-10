346 okul servis aracı trafikten men edildi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri346 okul servis aracı trafikten men edildi
GeriEğitim 346 okul servis aracı trafikten men edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
10.09.2019 - 13:18, Son Güncelleme:/

346 okul servis aracı trafikten men edildi

Okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerde, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimler sonucu aranan 946 kişi yakalandı, 346 araç trafikten men edildi, kurallara uymayan 2 bin 303 sürücüye ceza kesildi.

346 okul servis aracı trafikten men edildi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İçişleri Bakanlığı'nın okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik uygulamasında, 338 bin 943 kişi ve 30 bin 895 okul servis aracı kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Açıklamaya göre, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması' yaptı. Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

2 BİN 303 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların  547'sine 'Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak', 335'ine 'emniyet kemeri takmamak', 150'sine 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

34 BİN 732 UMUMA AÇIK YER KONTROL EDİLDİ
Uygulamada 16 bin 459  okul çevresi ve öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık veya paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

338 BİN 943 KİŞİ SORGULANDI, 946 ARANAN KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde, umuma açık yerlerde bulunan 338 bin 943 kişi sorgulandı. Dokuzu uyuşturucu suçları, beşi cinsel suçlar, 26'sı yaralama, 19'u hırsızlık, 16'sı dolandırıcılık, 19'u tehdit, beşi hakaret, 27'si kayıp çocuk, 673'ü yoklama kaçağı-bakaya, 147'si diğer suçlardan olmak üzere aranan 946 kişi yakalandı. Uygulamada, altı ruhsatsız tabanca, beş av tüfeği, 93 mermi/fişek, yedi kesici/delici alet ile üç kurusıkı tabanca bulunurken, altı gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 tütün doldurulmuş makaron ve 389 bin 42 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Liseliler için kodlama kampı
TEV’den Somalı çocuklara okula dönüş etkinliği
Genç balerin Monako’da burslu okuyacak
346 okul servis aracı trafikten men edildi