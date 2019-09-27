Okul bahçesini ‘macera park’a çevirdiler

Bolu Atatürk İlkokulu’nun arka bahçesi, öğretmenler tarafından velilerin de desteği alınarak çeşitli spor aletleriyle çocukların enerjilerini atabileceği şekilde düzenlendi. Alanda öğrenciler, hem spor yaparak enerjilerini atıyor hem de bazı derslerini açık havada yapıyor. Güvenlik tedbirlerinin alındığı alanda öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde vakit geçiriyor. Ders zili çalmadan önce müzik eşliğinde sabah sporu yapan öğrenciler, okul bittikten sonra da hemen eve gitmek yerine parkta vakit geçirmeyi tercih ediyor. Macera park, çocukların fiziksel kapasitelerinin artmasının yanı sıra sosyal yönden de gelişmelerine katkı sağlıyor.

‘SIFIR MALİYETLE YAPTIK’

Okul müdürü Fuat Bayramoğlu, İl Milli Eğitim Müdürünün okulu ziyaretinde, bahçenin macera parkına dönüştürülmesi fikrini sunduğunu söyledi. Bu fikri hemen değerlendirdiklerini anlatan Bayramoğlu, şöyle konuştu:

"Öğretmen arkadaşlarımızla macera parkını oluşturduk. Burayı sıfır maliyetle öğretmenlerimizin özverili çalışması ve velilerimizin bize inanmasıyla yaptık. Öğrenciler derse başlamadan önce müzik eşliğinde sabah sporu yapıyor. Burayı, isteyen öğretmen, istediği vakitte derste veya ders dışında kullanabiliyor. Buraya gelen her öğrencinin yanında mutlaka öğretmen olacak. Mutlaka bütün güvenlik tedbirleri alınmış olacak. Zaten öğretmenlerimiz de buradan ayrılmıyor. Onlar da çocuklarla birlikte burada oyun oynuyor. Park, çocukların sosyal gelişimine de katkı sağlıyor. Buraya gelen öğrencilerimiz, kötü enerjilerini attıkları için kavga etmiyor, tartışmıyor. Resim, müzik derslerini, okuma saatlerini burada yapıyoruz. Sadece oyun oynamıyoruz burada, okul öncesi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz pikniklerini bile burada yapıyor."

‘ÇOCUKLAR OKULDAN GİTMEK İSTEMİYOR’

Sınıf öğretmeni Vicdan Yüksel de meslektaşlarıyla tasarladıkları alanda çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini belirtti. Amaçlarının, öğrencilerin daha eğlenceli vakit geçirerek spor yapmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yüksel, “Derslerimizde burada birlikte vakit geçiriyoruz çocuklarla. Onlar da burayı çok seviyor. Beden eğitimi ve oyun derslerinde sık sık gelmeye çalışıyoruz. Bu alan oluşturulduktan sonra okula hiç geç kalma ya da gelmeme olayı yok. Seve seve geliyor çocuklar ve çıkışta da okuldan gitmek istemiyor" dedi.

ÖĞRENCİLER MUTLU

2’nci sınıf öğrencisi Kayra Yusuf Nar, alanı çok sevdiklerini belirterek, "Parkımızda birçok çeşit çeşit oyunlar var. Hem oynuyoruz hem de doğayı temiz tutuyoruz. Sabah sporu da çok zevkli. Özellikle parktaki tırmanma alanı, oyunların zevklisi" diye konuştu. Öğrencilerden Gizem Öztürk ise, alanda arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiklerini, spor yapmaktan büyük zevk aldıklarını söyledi.