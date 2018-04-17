Okul bahçesinde ‘Otobüs Kütüphane’
Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okudukça Yol Alıyorum’ projesi kapsamında bir okulun bahçesinde atıl haldeki otobüs kütüphaneye dönüştürüldü.
Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin bahçesinde atıl durumda olan otobüs üç aylık çalışma sonucu kütüphaneye dönüştürülerek 30 Ağustos İlkokulu’nun bahçesine yerleştirildi. Otobüs Kütüphane, okul bahçesinde düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine açıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Gençlik çağında kitapla buluşmak hepimizin arzusu. Hayatı, yaşamı okuyabilmek, dünyaya dair fikirler ortaya koyabilmek kitaba ulaşmakla mümkün" dedi.
Okuldaki kütüphane eksiğinin giderilmesi için atıl vaziyette bulunan otobüsün kütüphaneye dönüştürüldüğünü anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Şu an okul bahçesinde fiziki görünümüyle yol almaya, içine öğrenciler almaya hazır kütüphane var. Bahçe dizaynı, dekoratif görünümüyle de çocukların ilgisini çekecek. Böyle bir kütüphanede kitap okumaya başlamak belki başlangıç olarak güzel, ilerleyen dönemlerde kitap okuma alışkanlığının çocuklarımızda bu farkındalığı oluşturmak anlamında da güzel bir çalışma olduğu aşikar. Gençlerimiz buradan aldığı kitapları en güzel şekilde okuyacaklar, bir arı misali çiçeklerden polenleri alıp balı ortaya koyacaklar"
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