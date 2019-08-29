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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.08.2019 - 16:43, Son Güncelleme:/

Okul alışverişiyle TOÇEV’li çocuklara destek

Velilerin okul alışverişi hızla sürüyor. Çocukların okul ihtiyaçlarının bulunduğu ‘Okul Başlangıç Setleri’ni alarak, TOÇEV’e destek olabilirsiniz. Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.

Okul alışverişiyle TOÇEV’li çocuklara destek
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Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara destek olmayı amaçlayan Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV), Metro Türkiye’den destek geldi. Vakıfla işbirliği yapan Metro Türkiye, düzenlediği ‘Okul Başlangıç Seti’ kampanyasıyla çocukların kırtasiye malzemelerinin karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. TOÇEV’e kırtasiye malzemeleri bağışında bulunan firma, bu kampanyaya müşterilerini de dâhil ederek daha fazla çocuğa destek olmayı planlıyor. Bu kapsamda Metro Türkiye, seti satın alan her müşterisi adına TOÇEV’e bağışta bulunuyor.

21 şehirdeki 37 mağazada eylül sonuna kadar devam edecek kampanyada, setler 49.99 TL’ye satışa sunuluyor. Setlerde fon kartonları, cetvelli okul makası, stick yapıştırıcı, farklı renklerde el işi kağıtları, silinebilir mum boya, boya kalemi, doküman dosyası, kurşun kalemler, sulu boya ve boyama kitabı yer alıyor.

50’DEN FAZLA PARAMETREDE TEST
TOÇEV’li öğrencilerin eğitimine destek olacak Okul Başlangıç Seti, çocukların sağlığını en üst düzeyde korumak adına sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu testler, şirketin Okula Dönüş Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. 2008’de ‘Okula Dönüş Projesi’ni başlatan firma, mağazalarında satılan tüm kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha da genişleterek test ettiriyor. Aralarında solvent, fitalat ve kurşun gibi çocukların sağlığına zararlı ağır kimyasalların da bulunduğu 50’den fazla parametrede teste tabi tutulan ürünler ancak testleri başarıyla geçebilirse Metro raflarına girebiliyor.

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