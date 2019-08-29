Okul alışverişiyle TOÇEV’li çocuklara destek
Velilerin okul alışverişi hızla sürüyor. Çocukların okul ihtiyaçlarının bulunduğu ‘Okul Başlangıç Setleri’ni alarak, TOÇEV’e destek olabilirsiniz. Kampanya, eylül sonuna kadar devam edecek.
Ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklara destek olmayı amaçlayan Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV), Metro Türkiye’den destek geldi. Vakıfla işbirliği yapan Metro Türkiye, düzenlediği ‘Okul Başlangıç Seti’ kampanyasıyla çocukların kırtasiye malzemelerinin karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor. TOÇEV’e kırtasiye malzemeleri bağışında bulunan firma, bu kampanyaya müşterilerini de dâhil ederek daha fazla çocuğa destek olmayı planlıyor. Bu kapsamda Metro Türkiye, seti satın alan her müşterisi adına TOÇEV’e bağışta bulunuyor.
21 şehirdeki 37 mağazada eylül sonuna kadar devam edecek kampanyada, setler 49.99 TL’ye satışa sunuluyor. Setlerde fon kartonları, cetvelli okul makası, stick yapıştırıcı, farklı renklerde el işi kağıtları, silinebilir mum boya, boya kalemi, doküman dosyası, kurşun kalemler, sulu boya ve boyama kitabı yer alıyor.
50’DEN FAZLA PARAMETREDE TEST
TOÇEV’li öğrencilerin eğitimine destek olacak Okul Başlangıç Seti, çocukların sağlığını en üst düzeyde korumak adına sıkı bir şekilde denetleniyor. Bu testler, şirketin Okula Dönüş Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor. 2008’de ‘Okula Dönüş Projesi’ni başlatan firma, mağazalarında satılan tüm kırtasiye, ayakkabı ve tekstil ürünlerini her yıl kapsamını daha da genişleterek test ettiriyor. Aralarında solvent, fitalat ve kurşun gibi çocukların sağlığına zararlı ağır kimyasalların da bulunduğu 50’den fazla parametrede teste tabi tutulan ürünler ancak testleri başarıyla geçebilirse Metro raflarına girebiliyor.
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