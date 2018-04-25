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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.04.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Okudukları üniversitenin ekmeğini üretiyorlar

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Okudukları üniversitenin ekmeğini üretiyorlar

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi bünyesinde açılan Tahıl Ürünleri İşletme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı'nda öğrenciler eğitim görürken üniversitenin günlük ekmek ihtiyacını da üretiyor.

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinde, tahıl ürünleri üretim teknolojilerinin Ar-Ge çalışmalarını geliştirmek amacıyla 2013 yılında faaliyete geçirilen Tahıl Ürünleri İşletme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının ekmek üretim bölümünde öğrenciler hem eğitim alıyor hem de ekmek üretiyor.

Yaklaşık beş yıldır hizmet veren laboratuvarda bilimsel yöntemlerle günlük 3 bin ekmek üretiliyor.

Öğrencilerin ekmek israfını önlemek için yaptığı çalışmalar sonucu ekmeklerin gramajı düşürüldü, düşük gramajlı ekmekler de erken bayatlamaması için ambalajlandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öğrencilerin bir yandan israfı önleyip, diğer yandan da ekmek maliyetini üçte bir oranında düşürdüğünü söyledi.

Türkiye'de ekmek tüketiminin fazla olmasından dolayı ekmeği stratejik bir ürün, sektörü de stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerini belirten Alkan, şöyle konuştu:
"Tahıl tüketimi ülkemizde oldukça yaygın. Dolayısıyla üniversitelerin bu konuyu yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerin bir taraftan katma değeri yüksek, teknolojik ürünlere yönelmesi, diğer yandan da insanlığın varlığı için gereken ürünleri bilimsel olarak üretmesi önem arz ediyor. Çağımızın gerçeği elbette teknolojidir ancak teknoloji olmasa da yaşam sürdürülebilir. Susuz birkaç gün, ekmeksiz birkaç haftadan daha uzun yaşama ihtimali yok. Hitit Üniversitesi olarak biz beş yıl önce bu konuda bir adım attık ve bugün 2 milyonuncu ekmeğimizi ürettik."

MALİYET AVANTAJI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisince 2013 yılında başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'na da katkı yaptıklarına dikkati çeken Alkan, şöyle devam etti:
"Bilimsel yöntemlerle ürettiğimiz ekmeğin içinde katkı maddesi  yok. İnsanlar, gramajı düşük ekmekten tüketebileceği kadar alıyor ve kalanlar, paketli oldukları için ertesi gün de kullanılabiliyor. Dolayısıyla israfı neredeyse sıfıra indirmiş durumdayız. Kendi imkanlarımızla ekmek üretiyor olmamız da bize çok ciddi bir maliyet avantajı sağladı. Bu anlamda çok ciddi ve çok yönlü bir ekonomik kazanımımız var."

HEM EĞİTİM HEM ÜRETİM
Laboratuvarın koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Seçil Türksoy da hijyenik koşullarda, teknolojik imkânlardan da yararlanarak ekmek üretmek amacıyla 2013 yılında başladıkları serüvenin, beş yılda 2 milyonuncu ekmeği üreterek devam etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türksoy, laboratuvarda bir taraftan ekmek üretirken, diğer yandan da öğrencilerin uygulamalı eğitim fırsatı bulduklarını vurguladı.

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