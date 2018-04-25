Okudukları üniversitenin ekmeğini üretiyorlar
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi bünyesinde açılan Tahıl Ürünleri İşletme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı'nda öğrenciler eğitim görürken üniversitenin günlük ekmek ihtiyacını da üretiyor.
Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesinde, tahıl ürünleri üretim teknolojilerinin Ar-Ge çalışmalarını geliştirmek amacıyla 2013 yılında faaliyete geçirilen Tahıl Ürünleri İşletme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Laboratuvarının ekmek üretim bölümünde öğrenciler hem eğitim alıyor hem de ekmek üretiyor.
Yaklaşık beş yıldır hizmet veren laboratuvarda bilimsel yöntemlerle günlük 3 bin ekmek üretiliyor.
Öğrencilerin ekmek israfını önlemek için yaptığı çalışmalar sonucu ekmeklerin gramajı düşürüldü, düşük gramajlı ekmekler de erken bayatlamaması için ambalajlandı.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öğrencilerin bir yandan israfı önleyip, diğer yandan da ekmek maliyetini üçte bir oranında düşürdüğünü söyledi.
Türkiye'de ekmek tüketiminin fazla olmasından dolayı ekmeği stratejik bir ürün, sektörü de stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerini belirten Alkan, şöyle konuştu:
"Tahıl tüketimi ülkemizde oldukça yaygın. Dolayısıyla üniversitelerin bu konuyu yakından takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Üniversitelerin bir taraftan katma değeri yüksek, teknolojik ürünlere yönelmesi, diğer yandan da insanlığın varlığı için gereken ürünleri bilimsel olarak üretmesi önem arz ediyor. Çağımızın gerçeği elbette teknolojidir ancak teknoloji olmasa da yaşam sürdürülebilir. Susuz birkaç gün, ekmeksiz birkaç haftadan daha uzun yaşama ihtimali yok. Hitit Üniversitesi olarak biz beş yıl önce bu konuda bir adım attık ve bugün 2 milyonuncu ekmeğimizi ürettik."
MALİYET AVANTAJI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisince 2013 yılında başlatılan 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası'na da katkı yaptıklarına dikkati çeken Alkan, şöyle devam etti:
"Bilimsel yöntemlerle ürettiğimiz ekmeğin içinde katkı maddesi yok. İnsanlar, gramajı düşük ekmekten tüketebileceği kadar alıyor ve kalanlar, paketli oldukları için ertesi gün de kullanılabiliyor. Dolayısıyla israfı neredeyse sıfıra indirmiş durumdayız. Kendi imkanlarımızla ekmek üretiyor olmamız da bize çok ciddi bir maliyet avantajı sağladı. Bu anlamda çok ciddi ve çok yönlü bir ekonomik kazanımımız var."
HEM EĞİTİM HEM ÜRETİM
Laboratuvarın koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Seçil Türksoy da hijyenik koşullarda, teknolojik imkânlardan da yararlanarak ekmek üretmek amacıyla 2013 yılında başladıkları serüvenin, beş yılda 2 milyonuncu ekmeği üreterek devam etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türksoy, laboratuvarda bir taraftan ekmek üretirken, diğer yandan da öğrencilerin uygulamalı eğitim fırsatı bulduklarını vurguladı.
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