Okuduğu okula öğretmen oldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu’nda yaklaşık 14 yıl önce eğitim gören Aysel Bozan, öğretmenlerinin ailesiyle konuşması sonrası lise eğitimine devam etti. Bu süreçte okuma azmiyle etrafındakilere örnek olan Bozan, üniversite sınavını da kazanarak Mersin Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı. Geçtiğimiz yıl ortaokul eğitimi gördüğü okula İngilizce öğretmeni olarak atanan Aysel öğretmen, öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmesini sağlıyor.

'ÖĞRETMENLERİM SAYESİNDE LİSEYE GİTTİM'

Yıllar sonra okuduğu okula öğretmen olarak atanınca anılarının gözünde canlandığını anlatan Aysel Bozan şunları söyledi:

“Çınar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda görev yapıyorum. Daha önce okuduğum okul, yatılı kalmıştım. Burada çalışmak çok güzel bir duygu, ilk başladığım hafta çok tuhaf hissetmiştim. Öğretmenler odasından dışarıdaki öğrencileri seyrederken, birazdan eski hocalarımız 'kızım sınıfına geç burada ne işin var' dermiş gibi geliyordu. Eskiden bu bina, yemekhane bana o kadar büyük görünüyordu, küçüktüm ama şuanda sanki buralar küçülmüş de ben büyümüşüm gibi hissettim. Ben Çınar’ın Bozçalı köyünde yaşıyorum, ailem hala da o köyde. İlkokulu orada okudum, daha sonra buraya gelmiştim. Çocukken okuma fırsatım yoktu. Benden önce kızlar okul okumuyordu. Benim okumam büyük bir avantaj oldu, çünkü buradaki öğretmeneler ve ortam bana okuma fırsatı verdi. 8’inci sınıfı bitirdiğimde hocalarım evimi ziyaret ederek ailemle konuştu. Onlar sayesinde liseye de gitmiş oldum, bu okul bana çok şey kattı. Burası yatılı olmasaydı belki okuyamayacaktım, gidiş geliş yapamayacaktım. Ama bu okulda kaldığım için ve etütler sayesinde çok fazla ders çalışma imkânım oldu. 2007’de mezun oldum buradan. Şimdi burada yatılı kalan öğrencilerin çoğu benim köyümden geliyor. Yeğenlerim, kendi akrabalarım var. Ayrımcılık yapmadan onlara her zaman elimden geldiğince yardım ediyorum. Onları anlıyorum, duygularını biliyorum, bu süreçlerden bende geçtim. Onları daha iyi anlayabiliyorum, neler hissettiklerini iyi anlıyorum ve ona göre yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada etkili bir öğretmen olduğumu düşünüyorum, onları anladığım için onlara da burada olmam fırsat oldu.

‘BİZE HER ŞEYİ ÖĞRETİYOR’

Öğrencilerden Ayten Ronya, “Aysel öğretmen küçüklüğünü anlatırken duygusallaşıyor ve gözyaşlarına hakim olamıyor. Bizim iyi bir yerlere gelmemizi, iyi insanlar olmamızı istiyor. Elinden geldiğince dersleri eğlenceli yapmaya çalışıyor, bizim anlamamızı istiyor. Annemiz gibi her şeyi bize gösteriyor, anlatıyor ve anlamamızı istiyor” dedi.