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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriEğitim KPSS başvuruları başladı... Öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta
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Eğitim
Hürriyet Eğitim
10.05.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

KPSS başvuruları başladı... Öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta

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KPSS başvuruları başladı... Öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta

2018 KPSS lisans başvuruları başladı ve 21 Mayıs’ta sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilir. MEB’de öğretmen atamalarına katılacak adaylar ve diğer kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları sınava katılabiliyor.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvurular başladı ve 21 Mayıs’ta sona erecek. Başvurular ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür Testi, 22 Temmuz’da sabah saat 10.15’te düzenlenecek. Eğitim Bilimleri ise aynı gün öğleden sonra 14.45’te başlayacak. Adayların, bu oturumların her biri için 60’ar TL ödemesi gerekecek. KPSS Alan Bilgisi oturumları ise 28-29 Temmuz’da sabah ve öğleden sonra yapılacak. Bu oturumların ücreti ise 40 TL olarak açıklandı. ÖABT, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 5 Ağustos’ta düzenlenecek, sınav ücreti ise 60 TL olarak belirlendi. Adayların tümü 22 Temmuz’da sabah yapılacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi’ne katılmak zorunda.

GEÇ BAŞVURULAR 6 HAZİRAN’DA
10-21 Mayıs arasında KPSS oturumlarına başvuramayan adaylar için geç başvuru günü ise 6 Haziran. Bu tarihte başvuru yapacak adayların Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri/ÖABT için 90 TL, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının her biri için de 60 TL ödemesi gerekecek.

ÜCRETİNİ YATIRMAYANIN BAŞVURUSU GEÇERSİZ SAYILACAK
ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS Kılavuzu Lisans’a göre, adayların önce Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapması ve ardından da ilgili bankalara sınav ücretini yatırması gerekiyor. Sistem üzerinden başvuru yapıp ücretini yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacak.

ÖSYM’DEN SINAV SAATİ UYARISI!
Kılavuzda ayrıca adaylara, sınav binalarına giriş saatiyle ilgili uyarıda da bulunuldu. Buna göre adaylar KPSS’nin saat 10.15’te başlayan sabah oturumlarına katılmak için 10.00’dan sonra, 14.45’te başlayacak oturumlar için de 14.00’ten sonra binalara alınmayacak.

 

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

 

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