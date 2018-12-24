Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular
GeriEğitim Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
24.12.2018 - 11:52, Son Güncelleme:/

Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular

Sivas’ın Ulaş ilçesinde bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda yedi öğretmen tarafından oluşturulan sinema salonunda ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar sinemayla tanışıyor. Köylerden servislerle alınan öğrenciler, öğretmenlerin diktiği minderlerin üzerinde patlamış mısır eşliğinde film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yedi eğitimci tarafından bir anaokulunun atıl vaziyetteki deposunda oluşturulan sinema salonunda, ilçeye bağlı köydeki okullarda eğitim gören çocuklar ilk kez ‘beyazperde’ ile tanıştırılıyor. Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, eski Şube Müdürü Fehmi Doğan, Ulaş Anaokulu Müdürü Burak Şahinaslan ve dört öğretmenden oluşan eğitimcilerin hiç sinemaya gitmeyen öğrenciler için geçen yıl Ulaş Anaokulu’nun kullanılmayan deposunda oluşturdukları sinema salonu, köy çocuklarını ağırlamaya başladı.

Eğitimcilerin hiçbir destek almadan inşaatlardan ve çeşitli yerlerden temin ettikleri malzemelerle kendi emekleriyle oluşturdukları sinema salonunda bugüne kadar köy okullarında eğitim gören 900 öğrenci film izledi. Son olarak Karacalar Köyü İlkokulu’nda okuyan 30 öğrenci sabah okulda buluştuktan sonra, servisle Ulaş ilçesine getirildi. Öğrenciler, öğretmenlerin diktiği minderlerin üzerinde patlamış mısır eşliğinde, ilk kez sinemada film izledi.

Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular

‘900’DEN FAZLA ÖĞRENCİ FİLM İZLEDİ’
Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, kendisinden önce görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan’a anaokuluna kazandırdığı sinema salonu için teşekkür etti. Sinema salonunda birincil amaçlarının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitici videoları çocuklarla buluşturmak olduğunu anlatan Gül, “EBA’yı etkin ve verimli kullanmak adına güzel olduğunu düşünüyorum. İlçe merkezindeki öğrencilere hizmet verirken köylerimizden gelen öğrencilerimize de burada sinema izlettiriyoruz. Bu şekilde Ulaş’a güzel bir hizmet kazandırdık. Her okuldan 900’ün üzerinde öğrencimiz burada film ve eğitici videolar izledi” dedi.

Gül, ilk kez sinema deneyimi yaşayan öğrencilerin Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla köylerden servislerle alındığını ve film bittikten sonra da tekrar evlerine bırakıldığını anlattı.

Öğretmenlerinin çabalarıyla ‘beyazperdeyle’ buluştular

ATIL MALZEMELERDEN SİNEMA SALONU
Ulaş Anaokulu Müdürü Burak Şahinaslan da “İlk geldiğimizde bulunduğumuz bölüm depo olarak kullanılıyordu. Karanlık bir alandı, burayı değerlendirmeyi düşündük ve sinema salonu fikri ortaya çıktı. İmam hatip lisesi inşaatından kalan malzemeleri kullandık. Minderleri kendimiz diktik. Alçı boyama işlemlerine öğretmenlerimiz yardım etti. Ses sistemini de bir öğretmen arkadaşımız hibe etti. Başkalarının kullanmadığı şeyleri bir araya getirerek sinema salonu oluşturduk. Civar köylerden, ilçeden getirmediğimiz öğrenci kalmadı. Okullarda başarılı olan sınıfları da ödüllendiriyoruz. Onları buraya getiriyoruz. EBA’yı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Veli katılımlarını burada yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz, toplantı salonu olarak da kullanıyoruz, çok amaçlı bir salon oldu. Bütün ilçeye hitap ediyor. Etkin bir şekilde kullanıyoruz. Her hafta bir köy okulunun öğrencilerini ilçeye getirerek, sinemayla tanıştırıyoruz” diye konuştu.

Karacalar Köyü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi İrem Karacalar ise sinemada ilk kez film izlediği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Haftanın ilk kar tatili

Hayaller beyaz, gerçekler mavi yaka

Zeka becerilerini geliştirme yöntemleri

Sağlık ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü Binnur Karademir: Eğitimin kilit noktası öğretmenler