Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, MEB’in internet sitesinden öğrenilebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları, 5-9 Ağustos'ta alınmıştı. Öğretmenlerin başvuru sonuçları, ‘https://personel.meb.gov.tr’ adresinden açıklandı. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri, 2 Eylül'den itibaren yapılacak.
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