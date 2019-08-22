Öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri ne zaman yapılacak?
Öğretmenlerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği eş durumu tayin başvuruların ardından süreç tercihler ile devam edecek. 22 Ağustos tarihinde tercih işlemleri gerçekleşecek olan mazerete bağlı eş durumu tayin işlemleri için son gün 27 Ağustos olacak. İşte, öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
Öğretmenlerin eş durumu tayin tercihleri için belirlenen süreç devam ediyor. Eşleri farklı bir şehirde çalışmasına rağmen kendi görev yerleri dolayısıyla bir araya gelemeyen öğretmenler, eş durumu yer değiştirme süreci kapsamında tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, eş durumu tayin tercihleri nasıl yapılır?
EŞ DURUMU YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
İller arasında öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kura ile atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek.
Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak.
Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.
İl içinde, mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek.
Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin
içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak.
Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek.
Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim
kurumlarını tercih edebilecek.
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