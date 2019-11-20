Öğretmenlerin alan değişikliği atama takvimi açıklandı
MEB, öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimini yayımladı. Buna göre ön başvurular 9-13 Aralık'ta.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğretmenlerin 2019 Yılı Alan Değişikliği Atama Takvimini yayımladı. Takvime göre, adayların ön başvuruları 9-13 Aralık'ta alınacak. Bu sürede, ön başvurular incelenerek eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak veya reddedilecek. Adayların tercih başvuruları, 23-26 Aralık'ta alınacak. Tercih başvurularının eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanmasının ardından atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.
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