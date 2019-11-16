Öğretmenlerin % 65’i 40 yaş altında

Selçuk, dün TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesine ilişkin yaptığı sunumda özetle şunları söyledi: “Eğitim bütçemiz, 177 milyar 605 milyon 504 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 16.2’sini oluşturmakta. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 12 bin 851 okul öncesi, 24 bin 856 ilkokul, 19 bin 345 ortaokul ve 12 bin 662 lise ile toplam 69 bin 714 okulumuzda 1 milyon 126 bin 780 öğretmen ve açık öğretim öğrencileri de dahil olmak üzere 17 milyon 870 bin 712 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz var. Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69’udur. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65’ine tekabül etmekte.

bilişim ağı yenilendi

EBA ÖZEL OKULLARIN KULLANIMINA AÇILDI: Dijital eğitim platformumuz Eğitim Bilişim Ağı (EBA) yenilenmiştir. Öğrencilerimizin zengin ve iyi organize edilmiş dijital eğitim materyallerine hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmıştır. Başarılarını, projelerini ve sertifikalarını kaydedip paylaşabilecekleri EBA portfolyo ve referans materyallerin olduğu kütüphane alanları açılmış, akıllı içerik önerme sistemi devreye alınmıştır. Kodlama, siber zorbalık, kişisel verilerin güvenliği, İngilizce öğretimi gibi birçok alanda oyunlar eklenmiş, eğlenirken öğreten bir yapı kurulmuştur. EBA platformu bu yıl, devlet okullarının yanı sıra özel okulların da kullanımına açılmıştır.

1 MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ TAŞIMALI EĞİTİMDE: 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında toplam 1 milyon 209 bin 621 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalanmakta. İlköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrencimiz aylık 275.53 TL burs almakta ve 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencimiz barınma hizmetlerinden faydalanmakta. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında almış olduğumuz karar gereği özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltıyoruz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, eğitim-öğretim desteği kapsamına yeni öğrenci alınmamıştır. Ancak toplam 90 bin 365 öğrencinin eğitim ve öğretim desteği devam edecek.

ÖĞRETMEN ODASI TASARIMI: Bakanlığımız tarafından tasarım-beceri atölyeleri ve öğretmen odalarının iç mekan tasarımları tamamlanmıştır. Eğitim yapılarına ait diğer alanların iç mekan tasarımlarının geliştirilmesi, doğal yaşam, renk, akustik, aydınlatma ve mekan algısı üzerinden planlanmaktadır.”