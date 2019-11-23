Öğretmenleri misafir etmek için liste oluşturdular

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin İran sınırındaki Çatalca köyündeki vatandaşlar, çocuklarını geleceğe hazırlayan öğretmenleri, evlerinde en iyi şekilde ağırlamak için hazırlanan listeye göre davet ediyor. İlçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Çatalca köyü ile Soğuksu ve Erdemli mezralarında yaşayanlar, bölgede görev yapan öğretmenler için her türlü imkânı seferber ediyor. Ailelerinden uzakta olan öğretmenleri bir an olsun yalnız bırakmayan yöre halkı, onları evlerinde en güzel şekilde ağırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Öğretmenleri evlerinde misafir etmek isteyenler arasında karışıklık yaşanmaması için muhtar ve köy sakinleri ‘öğretmenleri misafir etme listesi’ oluşturdu.

'ÖĞRETMENLERİMİZ LİSTE SIRASINA GÖRE EVLERE GELİYOR'

Köy muhtarı Azizhan Çelikbaş, iki yıl önce hizmete açılan okulda öğretmenlerin büyük fedakarlıklar yaparak çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Öğretmenleriyle çok iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Çelikbaş, "Köydeki vatandaşlarla bir liste oluşturduk ve buna göre öğretmenlerimizi evlerimize davet ediyoruz. Çünkü davetlerde karışıklık oluyordu. Listeyi okulun kapısına astık. 200 hane var, öğretmenlerimizi bu evlerimizde ağırlıyoruz, sohbet ediyoruz. Öğretmenlerimiz de liste sırasına göre evlere geliyor" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZ'

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da ziyaret ettiği köyde muhtar ve vatandaşları gösterdikleri misafirperverlikten dolayı kutladı. Saklı, "Gerçek bir Anadolu insanının misafirperverliği, dürüstlüğü ve doğallığını burada görüyoruz. Burada birçok öğretmenimiz yıllarca evlerde ağırlandı. Bölgede terör varsa bunun temel sebebi eğitimsizliktir. Bunun önüne geçebilmek için öğretmenlerimiz bizim için çok önemli ve baş tacımız" diye konuştu.

'ÇOK İYİ KARŞILIYORLAR, ÇOK İLGİLENİYORLAR'

Okul müdürü Başaran Dilek de eğitim kalitesini yükseltmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Velilerimiz bizleri sürekli evlerine davet ediyor. Eğitim kalitesini daha yukarılara taşımak için velilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bizimle çok ilgileniyorlar. Onların sayesinde hiç yabancılık çekmiyoruz."

Okulun beden eğitimi öğretmeni Bartınlı Çağla Suna da ön yargılarla geldiği ilçede çok sıcak karşılandığını anlattı. Çocukların gönlüne dokunmak için seferber olduklarını belirten Suna, "Yöre halkı çok misafirperver olduğu için bizleri her gün evlerine davet ediyor. Köy kalabalık olduğu için de sürekli karışıklık oluyor. Bunun için de liste hazırladılar. Hazırlanan listeye göre her gün bir velimize konuk oluyoruz. Çok iyi karşılıyorlar, çok ilgileniyorlar. Birilerinin buralara gelip bu çocukların ellerinden tutması, kalplerine dokunması gerekiyordu. Biz bu görevi üstlendik ve gururla devam ettireceğiz" dedi.