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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
13.02.2019 - 11:28, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere yönelik tasarım yarışması tanıtıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği, ‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’ tanıtım programı, Küçükçekmece Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi'nde yapıldı.

Öğretmenlere yönelik tasarım yarışması tanıtıldı
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, okuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle örülü toplumların dünyaya yön verdiğini söyledi. Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonu hedeflerine ulaşması ve bu süreçte İstanbul'un da üstüne düşen rolü yerine getirebilmesinin, yerel çaba ve potansiyeli harekete geçirmeyi zorunlu kıldığını belirten Özil, "Bu bağlamda öğretim süreçlerinde de yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlamak üzere İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenliyor" dedi.

Eğitim ve öğretimde iyi uygulamalarla örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması gerektiğini anlatan Özil, şöyle konuştu:
"Günümüzde eğitim materyalinin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen yarışmayla son yıllarda büyük bir ivme kazanan eğitim materyalleri tasarımına katkı sunuyoruz. Öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde yoğunlaşan yarışmamız, yalnızca İstanbul için değil, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Merakı ve bakış açılarında değişimleri teşvik eden yeni tasarımlar bu yarışmasıyla tüm Türkiye’ye yayılacak.”

BAŞVURULAR 5 KATEGORİDE ALINACAK
Proje koordinatörü Leyla Bostan ise okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital olmak üzere beş kategoride başvuru alınacağını, toplamda 20 çalışmanın ödüllendirileceğini söyledi.

Programa, proje koordinatörleri, 39 ilçeden seçilen koordinatör öğretmenler ve alanında uzman kişiler katıldı. Yarışmaya başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden 18 Şubat-12 Nisan tarihleri arasında alınacak.

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