Öğretmenlere yönelik tasarım yarışması tanıtıldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği, ‘Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması’ tanıtım programı, Küçükçekmece Şehit Fethi Sekin Öğretmenevi'nde yapıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, okuyan, düşünen, araştıran, tartışan ve bir ürün ortaya koyabilme becerisine sahip bireylerle örülü toplumların dünyaya yön verdiğini söyledi. Türkiye'nin 2023 eğitim vizyonu hedeflerine ulaşması ve bu süreçte İstanbul'un da üstüne düşen rolü yerine getirebilmesinin, yerel çaba ve potansiyeli harekete geçirmeyi zorunlu kıldığını belirten Özil, "Bu bağlamda öğretim süreçlerinde de yerel çaba ve potansiyelin en üst düzeyde kullanımını sağlamak üzere İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması düzenliyor" dedi.
Eğitim ve öğretimde iyi uygulamalarla örnek çalışmaların yaygınlaşmasının sağlanması gerektiğini anlatan Özil, şöyle konuştu:
"Günümüzde eğitim materyalinin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular etrafında şekillenen yarışmayla son yıllarda büyük bir ivme kazanan eğitim materyalleri tasarımına katkı sunuyoruz. Öğrenmenin ne anlama geldiği, nasıl tasarlandığı ve tasarlanması gerektiği gibi sorular üzerinde yoğunlaşan yarışmamız, yalnızca İstanbul için değil, ülkemizin geleceği için de büyük önem taşıyor. Merakı ve bakış açılarında değişimleri teşvik eden yeni tasarımlar bu yarışmasıyla tüm Türkiye’ye yayılacak.”
BAŞVURULAR 5 KATEGORİDE ALINACAK
Proje koordinatörü Leyla Bostan ise okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve dijital olmak üzere beş kategoride başvuru alınacağını, toplamda 20 çalışmanın ödüllendirileceğini söyledi.
Programa, proje koordinatörleri, 39 ilçeden seçilen koordinatör öğretmenler ve alanında uzman kişiler katıldı. Yarışmaya başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden 18 Şubat-12 Nisan tarihleri arasında alınacak.
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