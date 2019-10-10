Öğretmenlere yeni e-Kütüphane
MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bakanlığın e-kütüphane arşivi ve e-içerik veritabanı MEBBİS üzerinden öğretmenlerin erişimine açıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında e-Kütüphane ve e-İçerik veri paylaşımı konusunda protokol imzalandı. Buna göre, öğretmenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-Kütüphanesi'ne Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden erişebilecek. Öğretmenler böylelikle binlerce kaynağa hızlı bir şekilde ulaşabilecek.
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