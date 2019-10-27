Öğretmenlere ‘yaratıcı öğrenme’ kursu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere ‘Yaratıcı öğrenme’yi öğretecek. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) bünyesinde yer alan MIT Media Lab arasında yapılan işbirliğiyle ‘Yaratıcı Öğrenmeyi Öğrenme (LCL)’ çevirim içi kursu düzenlenecek.
Türkiye’deki öğretmenlerin faydalanabilmeleri için Türkçe olarak yapılacak kurs yarın başlayacak. Dünyanın dört bir yanından yenilikçi öğretmenlerle bağlantı kurmak ve çocukların yaratıcı düşünür olmalarına yardımcı olabilmek için Yaratıcı Öğrenmeyi Öğrenme kursuna çocuklarla öğrenmeyle ve yaratıcılıkla ilgilenen öğretmenler katılabilecek.
DENEYİM PAYLAŞACAKLAR
Altı hafta sürecek bu kursta kursiyerler, yaratıcı öğrenmenin altında yatan bazı fikirleri keşfedecekler. Aynı zamanda yaratıcı öğrenme gerçekleştirecek, fikirleri ve uygulamaları kendi işine ve hayatına dâhil etmek için meslektaşlarıyla çalışma ortamı elde edecek. Ayrıca kursiyerler yaratıcı öğrenme ile ilgili fikirlerini ve deneyimlerini diğer katılımcılarla paylaşmak için dünya genelindeki LCL forumununu ve dil gruplarını kullanabilecek.
◊ Eğitim Servisi
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