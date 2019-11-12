Öğretmenlere trende ve kargoda indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını, PTT tarafından ise 18-22 Kasım döneminde APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlanacağını söyledi.

Turhan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan kaynağı 21'inci yüzyılın gerektirdiği donanıma sahip değilse başarının mümkün olamayacağını söyledi. Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu anlamda öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik.

GEÇEN YIL 4 BİN 567 ÖĞRETMEN YARARLANDI

Kampanyalardan biri TCDD Taşımacılık AŞ tarafından planlandı. Kuruluş geçen yıl 4 bin 567 öğretmenin seyahatini yüzde 50 indirimli biletle yapmasını sağladı. Bu yıl da benzer bir kampanya düzenlendi. Ulaştırma ailesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta 24-30 Kasım'da YHT ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak. Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsıyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen öğretmenler biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebilecek.

PTT'den yüzde 25 indirim

Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanyalar yapılıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki beş iş günü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak. Uygulama bu yıl 18-22 Kasım döneminde geçerli olacak. Öğretmenlerimiz, öğretmen kimlik kartlarını ibraz ederek bu indirimlerden yararlanabilecek."