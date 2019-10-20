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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere online sosyal duygusal öğrenme eğitimi

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Ashoka Türkiye ile işbirliği yaparak, 'Fark Yaratan Sınıflar' projesi kapsamında yeni bir eğitim içeriğini hayata geçirdi. ÖRAV’ın eKampüs platformunda yayınlanacak eğitim programı, uzaktan eğitim aracılığıyla binlerce öğretmene ulaştırılacak. 

Öğretmenlere online sosyal duygusal öğrenme eğitimi
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Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ÖRAV, Ashoka Türkiye ile işbirliği yaptı. Ashoka Türkiye’nin 2016’dan beri Sabancı Vakfı ortaklığında öğretmenler, eğitimciler ve ebeveynlerle buluşturduğu ‘Fark Yaratan Sınıflar ve Fark Yaratan Ebeveynlik’ projeleri kapsamında Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi’nin de katkısıyla hazırladığı ‘Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi’, ÖRAV tarafından uzaktan öğrenme programına dönüştürüldü.

Çocukların potansiyellerini açığa çıkarmaları için desteklenmesi ve ‘daha iyi bir dünyaya’ katkı sunma motivasyonunun yaratılması için en az akademik beceriler kadar önemli olan empati, ekip çalışması, liderlik ve yaratıcı problem çözme becerilerini içeren Fark Yaratan Beceriler: Öğrenme Ortamında Sosyal Duygusal Öğrenme Eğitimi, Öğretmen Akademisi Vakfı’nın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden binlerce öğretmene ulaştırılacak. Tüm eKampüs üyelerinin erişimine açılacak olan eğitimi tamamlayan katılımcılara, dijital katılım sertifikası verilecek.

PRATİK YOLLAR PAYLAŞILIYOR
Program, okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerini, çocukların fark yaratan becerileri edinmeleri ve yaşama geçirmeleri için yenilikçi ve güçlendirici uygulamalarla desteklemek amacıyla hazırlandı. Programda; öğretmenlerin hem kendi fark yaratan becerilerini geliştirmelerinin hem de çocuklarla bu becerileri sınıf içinde uygulamanın önemi ve pratik yolları üzerine içerikler bulunuyor. Eğitim içerikleri Ashoka Türkiye’den Melda Akbaş, Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi’nden Ece Bakanay ve Boğaziçi Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mine Göl Güven’in sunumları ile aktarılıyor.

 

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