Öğretmenlere sağlık sigortası
Birçok ilde kampüsleri bulunan özel bir okul, öğretmenlerine sağlık sigortası yapıyor. ‘Sana Değer Öğretmenim’ programının ilk adımı, ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ için imzalar atıldı. Ayrıca, ‘Öğretmen Yetiştirme Merkezleri’ ile kişisel ve mesleki gelişim eğitimi de sunulacak.
Mektebim Okulları’nın kurduğu Öğretmen Yetiştirme Merkezleri’nin ilk projesi ‘Sana Değer Öğretmenim’ programı ilk adımını öğretmenlere yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile attı. Okul, bu hizmet için Medical Park, BTN Sigorta ve Allianz Türkiye ile işbirliği anlaşması imzaladı.
‘EĞİTİM ANLAŞIMIZIN TEMELİNEDE ÇOCUK VAR’
İmza töreninde konuşan Mektebim Okulları Genel Müdürü Servet Özkök şunları söyledi:
“Öğretmen Geliştirme Merkezlerimizle Türkiye’deki tüm öğretmenlerimizin hizmetindeyiz. Bizim eğitim anlayışımızın temelinde çocuk ve çocuğa yapılan yatırım var, bunu her fırsatta yüksek sesle söylemeyi kendimize sorumluluk edindik. Ancak öğretmene yatırım yapmadan, öğretmenin ihtiyaçlarını gereksinimlerini anlamadan, sınıfa girdiğinde rahat ve huzurlu olmasını sağlamadan çocuklarımız için doğru işler yapmak mümkün değil. İşte tam da bu nedenle biz ‘önce öğretmen’ anlayışıyla, öğretmenlerimizin her şeye değeceğini biliyor ve kıymetlilerimizi emanet ettiğimiz değerlilerimize ‘Sana Değer Öğretmenim’ diyoruz. Öğretmenlerimizin sağlığı kurumumuz tarafından yapılan sağlık sigortasıyla güvence altına alındı. Bu güvenceyi sağlayacak, sektörlerinin liderleriyle aynı masada bulunuyoruz. Öğretmenlerimizin bedenen, ruhen ve fiziken sağlıklı olmaları bizim için çok önemli. TSS kapsamında kurumumuza özel birçok hizmetten faydalanabilecekler. Ayrıca tüm okullarımızın kapısını o bölgede görev yapan devlet ya da özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerimize açıyoruz. Projelerimiz, üniversite işbirlikleriyle gerçekleşecek lisansüstü eğitim programlarıyla, eğitim ve araştırma içerikli yurtdışı gezileriyle, öğretmen ve yönetici yetiştirme programlarıyla devam edecek.”
‘ÖĞRETMENLER EMİN ELLERDE’
MLP Care Anlaşmalı Kurumları Cari İş Geliştirme Koordinatörü ve BTN Sigorta Genel Müdürü Dr. Ruhsan Gezgin ise projede yer aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Mektebim Okulları’nın değerli öğretmenlerine yönelik hayata geçirdiğimiz bu proje bizim için ayrı bir anlama sahip. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak yeni nesillerin yetişmesi için büyük çaba ve özveriyle çalışan öğretmenlerimize yönelik bu proje kapsamında; Mektebim Okulları’nda görev yapan eğitimcilerimiz Medical Park Hastanelerimizde sunulan birçok sağlık hizmetinden özel imkânlarla faydalanabilecek. Öğretmenlerimizin sağlığı artık Medical Park’a emanet.”
Allianz Türkiye Satış ve Dağıtım Kanalları Direktörü Aykut Özalp, öğretmenlerin hayatına değer katacak projelerde yer almanın Allianz için önemli olduğunu söyledi. Özalp, öğretmenler için attıkları bu adımdan dolayı Mektebim Okulları’nı kutladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle