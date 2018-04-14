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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.04.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Öğretmenlere robotik ve kodlama eğitimi

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Öğretmenlere robotik ve kodlama eğitimi

‘KodlaSam Projesi’ kapsamında Samsun’da görev yapan öğretmenlere tasarım, robotik ve kodlama eğitimleri düzenleniyor. 36 öğretmenin katılacağı ‘Robotik Eğitici Eğitimleri’ nisan ve mayıs aylarında 16 gün boyunca devam edecek. Öğretmenler sonra kendi ilçelerinde meslektaşlarına da bu eğitimleri verecekler.

36 öğretmene Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çelikel Eğitim Vakfı tarafından ‘KodlaSam Projesi’ kapsamında robotik ve kodlama eğitimi verilecek. Eğitimler 16 gün süreyle devam edecek. Yeni eğitim yöntemleri konusunda öğretmenleri bilgilendirmek ve mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan Samsun Öğretmen Akademi’nin ‘KodlaSam Projesi’ kapsamında tasarım, robotik ve kodlama eğitimleri verilecek. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp, sadece tüketen değil; aynı zamanda üreten bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı, yenilikçiliği ve girişimciliği öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen ve pazarlayabilen bir nesil yetiştirmek için ilimizdeki 17 ilçenin tamamında birer Robotik & Kodlama Atölyesi açmayı planlıyoruz.

ÖĞRENCİLERE 3D TASARIM, KODLAMA EĞİTİMİ VERİLECEK
Bu atölyelerde öğrencilerimize 3D Tasarım (Mekanik Tasarım), Algoritma, Blok Tabanlı Kodlama, Metin Tabanlı Kodlama ve Robotik eğitimleri verilecek. 5, 6, 7,8’inci sınıf öğrencilerimiz ile ortaöğretim 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz bu eğitimlerden yararlanabilecek. Önce öğretmenlerimize Samsun Öğretmen Akademi kapsamında eğitimler aldırıyoruz. Bu öğretmenlerimiz aynı eğitimleri kendi ilçelerinde hizmet içi eğitim kapsamında açarak çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlayacaklar” dedi.

Kodlama dersinin bu yıl 5 ve 6’ncı sınıflarda zorunlu olacağını, 7 ve 8’inci sınıflarda ise seçmeli olarak verileceğini belirten Esen, “Önümüzdeki eğitim yılında ise lise düzeyinde de kodlama dersi verilmesi planlanıyor. Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor. Telefonlardan araç göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor” diye konuştu.

Öğretmenlere robotik ve kodlama eğitimi

NİTELİĞİ ARTIRMANIN YOLLARINI ARIYORUZ
Esen, eğitimde niteliğin önemini de şu sözlerle anlattı:
“21’inci yüzyılın eğitim becerilerini çok önemsiyoruz. Bunları öğrencilerimize aktarmanın yolunun ise öğretmenlerimizden geçtiğinin bilincindeyiz. Eğitimde niteliği artırmanın yollarını arıyoruz. O halde nitelik beklentisi nedir? Öğretmenlerimizden ve bizden neler bekleniyor bunları araştırıyoruz. Bu amaçla kodlama ve yazılım konusunda tüm ülkeye örnek olabilecek ‘KodlaSam Projesi’ni hayata geçirdik. İşte bu projenin hayata geçmesindeki en temel unsur öğretmen eğitimleri oldu. Biz istiyoruz ki Samsun olarak eğitimde çıtayı bir adım daha yükseltelim. Çocuklarımız 21’inci yüzyıl becerileri kazanarak hayatın içerisinde yer alsın diye çabalıyoruz. ‘KodlaSam Projesi’ndeki katkılarından dolayı Çelikel Eğitim Vakfı’na çok teşekkür ediyorum.”

‘ÇOCUKLARIN 21’İNCİ YÜZYIL BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNİ ÖNEMSİYORUZ’
Çelikel Eğitim Vakfı adına Vakıf Yöneticisi Tuba Çal ‘KodlaSam Projesi’ne verdikleri destekle ilgili, “Yakın gelecekte teknoloji, büyük veri, yapay zeka tüm çalışma alanlarının ve mesleklerin içinde olacak. Dünya Ekonomik Forumu Raporu’nu incelediğinizde göreceksiniz ki; meslek tanımı artık değişiyor. İşe alımlarda tercih edilebilmeniz için sizden tek bir alanda derinlemesine uzmanlık beklenirken birçok alanın ve disiplinin de temellerinin bilinmesi bir gereklilik haline geliyor. Başka disiplinlerle işbirliği yapabilme becerisi kritik bir öneme sahip olacak. Eğitim sistemimizin bu gereklilikler üzerine geliştirilebilmesi için çocuklarımızın 21’inci yüzyıl becerilerinin geliştirilmesini önemsiyoruz. ‘KodlaSam Projesi’ne katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz” dedi.

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