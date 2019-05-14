Öğretmenlere ‘oryantiring’ ve ‘doğa yürüyüşü’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Boyacı, "Eğitimi öğretimin sınırlarının dışında, yaşamın içerisinde yeniden tarifleme konusunda gayret göstermeye çalıştık. Temel amacımız aslında okullarımızı bir yaşam alanı olarak yeniden inşa etmek, yapılandırmak" dedi.

Bu doğrultuda ilk adımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile atarak, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Oryantiring Federasyonu ile bir yola çıktıklarını belirten Boyacı,"Oryantiring aslında başlı başına çocuklarda soyut düşünme, yön bulma, analitik düşünme, problem çözme becerileri gibi temel becerileri geliştirme açısından etkili bir spor alanı" diye konuştu.

Oryantiring sporunun rota, yön bulma, keşfetme, keşfettiğini öğrenme süreçleri açısından eğitimin amaçlarıyla da örtüştüğünü anlatan Boyacı, şunları söyledi:

"Oryantiringi bir anlamıyla başlı başına çocuklarımızın bireysel, kişilik, sosyal gelişimleri için bir fırsat olarak görürken öbür taraftan da öğretim programlarındaki biyolojiyle, coğrafyayla, fen bilgisiyle, fizikle, kimyayla ilgili kazanımları doğada yaparak, yaşayarak, izleyerek ve keşfederek öğrenmeleri için de bir fırsat olarak gördük ve değerlendirdik.

Bu süreçte akademisyenler ve öğretmenlerle birlikte hareket ettik. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile de benzer bir çalışmanın yapıldı. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızı doğaya taşımak, bir taraftan onların doğayla ilgili farkındalıklarını artırmak öbür taraftan da bunun bir fiziksel etkinlik olarak, çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için bir fırsat olarak görmek bizim bu işe başlamamızdaki temel rotaydı."

20 BİN ÖĞRETMEN İÇİN EĞİTİMLER HAZİRANDA BAŞLIYOR

Boyacı, bu çerçevede içerik ve etkinlik kitaplarının hazırlandığını, aynı zamanda online olarak da tüm öğretmenlerin hizmetine açılacağını, İOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarından erişebilir olacağını söyledi. Boyacı şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimizle ilgili mesleki gelişim programlarımıza bu protokolle beraber yeni iki tane etkinliğimizi katıyoruz. Bu çerçevede eğitici eğitimleri düzenleyeceğiz. Eğitimlerin tamamı uygulamalı, etkinlik temelli olacak. Pilot uygulama olarak başladığımız bu süreç içerisinde haziran döneminden itibaren yaklaşık 10 bin öğretmenimizi oryantiring, 10 bin öğretmenimizi de doğa yürüyüşü için yetiştireceğiz.

Kısa videolar da çekildi. Haziran döneminde başlayıp eylül dönemine kadar devam edecek bu eğitim etkinlikleri içerisinde izleme-değerlendirme modülleri oluşturduk. Bu modüllerle dört farklı süreci izleyip değerlendireceğiz. Eylül ayından itibaren de bu etkinliklerin tamamının iyileştirilmesine ilişkin bir çalışmayı sürdüreceğiz."

‘ERKEN YAŞLARDA SPORU UYGULAMALI OLARAK TANITACAĞIZ’

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de öğrencilere ulaşmak için sürecin öğretmenlerden geçtiğini, çalışmanın özellikle ekrana, cep telefonuna bağlı olan çocukların telefonlardan koparak doğaya, sahaya çıkmaları açısından önemli olduğunu söyledi. Akyüz, çocuklarda oyunla eğitim olması gerektiğini, protokolün de bu amaca hizmet ettiğini belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise çalışmada öncelikle akademisyen ve öğretmenlerle birlikte sağlam bir altyapının oluşturulduğunu söyledi. Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için sporun alt tabana yayılması gerektiğini anlatan Başar, "Erken yaşlarda sporu uygulamalı olarak tanıtacağız. Yani sınıflardan çıkarak doğada öğreneceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Boyacı, Akyüz ve Başar, iş birliği protokolünü imzaladı. Törende çalışmada emeği geçen öğretmen ve akademisyenlere teşekkür amacıyla belge takdim edildi.





BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE SÜRPRİZ

Protokolün imzalanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın bahçesinde öğrenciler, Adnan Boyacı'nın da katılımıyla mini oryantiring etkinliği düzenledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da etkinliğin sonunda bahçeye çıkarak, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Selçuk, şunları söyledi:

"Fiziksel aktivite bu tür zihinsel işlemlerle birleşince gerçekten çocuklarımızın gelişimi açısından çok işlevsel oluyor. Fiziksel aktivitesi zayıf, az olan çocuklarımızın ne tür problemler yaşadığını gerek çocuk hastalıkları uzmanları, gerek psikologlarımız, pedagoglarımız çok net olarak ifade ediyor. Bundan dolayı çocuklarımızın daha fazla hareket etmesi, hareket ederken de organize bir biçimde, belirli stratejileri kurarak çalışmalar yapmasının ayrı bir değeri var. O açıdan hem Oryantiring hem Dağcılık Federasyonumuzla yaptığımız bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Bunun bütün Türkiye'de yaygınlaşması için de gereken her türlü hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz."

2 YILDA 400 BİN ÖĞRETMENE ULAŞILACAK

Protokol kapsamında MEB'e bağlı resmi okullarda görev yapan öğretmenlerin, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, sosyal ve sportif becerilerinin artırılması, çocukların problem çözme becerileri ile karar verme becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ‘doğa yürüyüşü’ ve ‘oryantiring’ eğitici eğitimleri düzenlenecek. Bakanlık, bu sertifika programlarıyla okullardaki öğrenme etkinliklerinin yaşamla ilişkilendirilmesini ve öğrenmeyi okul dışı ortamlara taşıyarak çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerinin sağlanmasını amaçlıyor.

Çalışmada öncelikle sınıf öğretmenleri, fen bilimleri, sosyal bilgiler, beden eğitimi, coğrafya ve biyoloji branşlarındaki öğretmenler başta olmak üzere tüm öğretmenlere yönelik olarak eğitimler gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda tasarlanan eğitimlere haziran ayında başlanılacak. 10 bin oryantiring, 10 bin de doğa yürüyüşü olmak üzere toplam 20 bin öğretmen bu yıl eğitimlere katılacak, iki yıl içerisinde eğitimler 400 bin öğretmene ulaşacak.