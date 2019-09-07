Öğretmenlere oryantiring eğitimi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlere oryantiring eğitimi
GeriEğitim Öğretmenlere oryantiring eğitimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
07.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere oryantiring eğitimi

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, “Oryantiring eğitimleri hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerimizde devam ediyor. Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz” dedi.

Öğretmenlere oryantiring eğitimi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, öğretmenlerin becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması amacıyla hazırlanan program kapsamında oryantiring eğitimi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, öğretmenlere yönelik oryantiring eğitimlerinin hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerde devam ettiğini belirterek “Bu eğitimleri 2,5 sene içerisinde öğretmenlerimizin üçte birine vermeyi planlıyoruz” dedi. Boyacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, öğretmenlere verilen bu eğitimde asıl hedef kitlenin öğrenciler olduğunu ifade etti.

HEM MERKEZİ OLARAK HEM DE MAHALLİ
Oryantiringi bir spor dalı olmanın ötesinde çocukların hayata hazırlanabilmeleri için iyi bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Boyacı, “Bu yüzden öğretmenlerimize bu eğitimi vermeyle başladık. Etkinlik temelli olması da bu işin ayrıca önemli bir tarafı. Bunları merkezi eğitimler olarak açtık. Geçtiğimiz haziran ayından itibaren oryantiring eğitimleri hem merkezi olarak hem de mahalli olarak illerimizde devam ediyor” dedi. Çocukların oyunla hayatı deneyimleyebileceğine işaret eden Boyacı, oryantiringin çocuklara bu anlamda bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Boyacı, “Bu fırsatı sunarken de dirayet, azim, birlikte çalışma, beraber hareket etme, ortak hedefe birlikte ulaşma gibi temel becerileri çocukların yaşayarak ve eğlenerek öğrenmesi. Bunları öğretecek olan öğretmenlerimiz için elbette bunları aynı koşullar içerisinde verebilmek bizim öncelikli amaçlarımızdan biri.” diye konuştu. Oryantiring eğitiminin ardından yaklaşık 100 öğretmen, okul bahçesinde haritadan yön bulmak ve hedefleri sırasıyla dolaşmak için yarıştı. Yarışmada birinci gelen takımın kupasını Boyacı verdi.

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Öğretmenlere oryantiring eğitimi
MEB, yeni okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü: Bilgili nesiller yetiştirmeliyiz
Bazı bölümlerin boş kalmasının 8 nedeni