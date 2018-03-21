Öğretmenlere not verme tüyoları

Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin genellikle en çok zorlandığı konuların başında notlandırma gelir. Genç öğretmenler zaman zaman, öğrencileri arasında dengeyi kaçırabilir ya da benzer durumları farklı değerlendirebilir. ABD’li eğitim içerikleri platformu Edutopia, çiçeği burnunda tecrübesiz eğitimciler için birkaç etkin notlandırma stratejisi sunuyor.

HER ŞEYE PUAN VERMEYİN

Okullarda uygulanan müfredata ve beklentilere bağlı olarak gerçekten hangi çalışma, proje veya testlerin toplam ders notuna yansıyacağını iyi belirlemelisiniz. Bir ev ödevini notlandırabilir ya da bunu sadece öğrencinizin gelişimi için eğlenceli bir çalışma olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu nedenle akademik açıdan neyin önemli olduğunu iyi araştırın.

TEKNOLOJİYİ KULLANIN

Teknoloji öğretmenlerin hayatını çok daha kolaylaştırabilir. Google Formlar, Edmodo ve Kahoot gibi harika uygulamaları notlandırırken kullanabilirsiniz. Bu, aynı zamanda yaşadığınız gerginliğin ortadan kalkmasını da sağlayacak. Düzenli, herkesin hızlı bir şekilde ulaşabileceği ve şeffaf bir ders notları formu yaratabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİNİZ BİRBİRİNİ NOTLADIRSIN

Yeni öğretmenler bazen öğrencilerin ne kadar önemli kaynaklar olduğunu unutabiliyor. Öğrencilerinizin çalışmalarını notlandırırken, saatler harcamak yerine, 15 dakika içerisinde birbirlerini notlandırmalarını sağlayabilirsiniz. Ancak bunun öncesinde öğrencilerinizden ne beklediğiniz konusunda açık olun. Onlara başkalarını değerlendirirken, nasıl yapıcı ve kibar olabileceklerini de gösterin.

ÇALIŞIRKEN NOTLANDIRIN

Çalışma, proje ve sınavları okumak uzun zaman alır. Ancak bunları sınıfta yapmanız da mümkün. Onlar derste bir grup çalışması yaparken veya başka bir iş üzerinde çalışırken, mümkün olduğu kadar notlandırma yapın. Ancak başınızı aşağıya eğip, masanızdan hiç kalkmadan bunu yapmayın. Belli periyodlar halinde değerlendirmelere vakit ayırmaya özen gösterin. Oluşan bu kısa araları bu şekilde değerlendirebilirsiniz, ayrıca zaman zaman öğrencilerinizin yanına giderek, çalışmaları hakkında bilgi almayı ihmal etmeyin. Gelen soruları yanıtlayın.

ANGARYA İŞLER VERMEYİN

Öğrencilerinizin zamanını doldurmak için onlara angarya işler vermeyin. Bu gibi aktivitelerin, her şeyden önce öğrencilerinizin beceri setlerini geliştirmesi için bir anlamı olması gerekiyor. Bu sayede bu çalışmalara vereceğiniz notların da, öğrencilerinizin akademik gelişimini gerçekten takip etmek için bir anlamı olur. Öğrencileriniz anlamsız çalışmalara vakit harcamasın, vaktini en verimli şekilde değerlendirsin.