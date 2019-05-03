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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.05.2019 - 15:21, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere müzede eğitim

‘Müzede Eğitim Etkinlikleri’ pilot eğitimi tanıtım programı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı.

Öğretmenlere müzede eğitim
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğretmenlere müzede eğitim verilmeye başlandı. Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında 25 Eylül 2018'de imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde öğretmenlerin müzeyi sınıf ortamı olarak kullanması, bilgi ve birikimlerinin artması amacıyla düzenlenen ‘Müzede Eğitim Etkinlikleri’nin pilot eğitimi tanıtım programı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleşti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, tarih farkındalığını ve şuurunu gerçek hayatın içinde yeniden inşa edebilme adına müze eğitimini önemsediklerini söyledi. Boyacı konuşmasına devam etti:
"Bunu, çocuklarımız için önemsedik. Biraz daha hayatın içinden, biraz daha tarihi dokunulabilir hale getirelim istedik. Bunun için de Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı hocalarımızdan, Kültür Bakanlığımızdan destek alarak sizin için böyle bir program geliştirdik. Siz ilk öğrencilerimizsiniz, bundan sonra öğrencilerimizin sayısı artacak. Bunun diğer eğitimlerden farklı olmasını istiyoruz. Bu amaçla öğretmen el kitapları hazırladı. Baskısı ve dizgisi yapıldığını ve internet üzerinden herkese açılacak.

MÜZE EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYORUZ
Müze eğitimi, başlı başına bir mesleki beceri alanı. Ancak tarihe ve milli tarih şuuruna giden yolda, sınıftaki teorik bilgi ile gerçek hayattaki kazanıma giden bir köprü görevi görmesini istiyoruz. Tarihle çocuklarımız arasına yeni bir gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz. Bu köprünün başında olan sizlersiniz. Siz kurduğunuz ölçüde bu yol üzerinden çok öğrenci geçecek. Aslında hep yaptığımız şeyler vardı ama biz, tarih ve çocuk arasında biraz daha kısa, manzarası hoş, yukardan bakan, sahici bir yol inşa etmeye çalıştık. Bu etkinliği, bundan sonra yapacağımız çalışmalar için başlangıç noktası olarak görünüyor.”

ÖĞRETMENLER EĞİTİMDEN MEMNUN
Ufuk Arslan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Gök, müzede yapılan çalışmalarla geçmiş dönemlerde yaşayan insanlarla empati kurma imkânı yakaladıklarını söyledi. Gök, "Daha önce yapamadığımız çalışmaları yapabilme imkanı elde ettik. Bizlere ve öğrencilerimize birçok katkısı olacak" dedi.

ARKEOLOJİK İKLİMDE DERS
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Müze Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde, başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının, öğrencilere müzelerin tarihsel arkeolojik ikliminde aktarılması hedefleniyor. Tarih farkındalığı ve milli tarih şuurunun müzelerin otantik ortamlarında daha somut ve kalıcı olarak öğrencilere kazandırılması da projenin temel amaçları arasında yer alıyor. Müzedeki eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.

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