Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Müze Eğitimi Sertifika Programı kapsamında öğretmenlere müzede eğitim verilmeye başlandı. Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasında 25 Eylül 2018'de imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde öğretmenlerin müzeyi sınıf ortamı olarak kullanması, bilgi ve birikimlerinin artması amacıyla düzenlenen ‘Müzede Eğitim Etkinlikleri’nin pilot eğitimi tanıtım programı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleşti.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, tarih farkındalığını ve şuurunu gerçek hayatın içinde yeniden inşa edebilme adına müze eğitimini önemsediklerini söyledi. Boyacı konuşmasına devam etti:

"Bunu, çocuklarımız için önemsedik. Biraz daha hayatın içinden, biraz daha tarihi dokunulabilir hale getirelim istedik. Bunun için de Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı hocalarımızdan, Kültür Bakanlığımızdan destek alarak sizin için böyle bir program geliştirdik. Siz ilk öğrencilerimizsiniz, bundan sonra öğrencilerimizin sayısı artacak. Bunun diğer eğitimlerden farklı olmasını istiyoruz. Bu amaçla öğretmen el kitapları hazırladı. Baskısı ve dizgisi yapıldığını ve internet üzerinden herkese açılacak.

MÜZE EĞİTİMİNİ ÖNEMSİYORUZ

Müze eğitimi, başlı başına bir mesleki beceri alanı. Ancak tarihe ve milli tarih şuuruna giden yolda, sınıftaki teorik bilgi ile gerçek hayattaki kazanıma giden bir köprü görevi görmesini istiyoruz. Tarihle çocuklarımız arasına yeni bir gönül köprüsü kurma açısından müze eğitimini önemsiyoruz. Bu köprünün başında olan sizlersiniz. Siz kurduğunuz ölçüde bu yol üzerinden çok öğrenci geçecek. Aslında hep yaptığımız şeyler vardı ama biz, tarih ve çocuk arasında biraz daha kısa, manzarası hoş, yukardan bakan, sahici bir yol inşa etmeye çalıştık. Bu etkinliği, bundan sonra yapacağımız çalışmalar için başlangıç noktası olarak görünüyor.”

ÖĞRETMENLER EĞİTİMDEN MEMNUN

Ufuk Arslan Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Gök, müzede yapılan çalışmalarla geçmiş dönemlerde yaşayan insanlarla empati kurma imkânı yakaladıklarını söyledi. Gök, "Daha önce yapamadığımız çalışmaları yapabilme imkanı elde ettik. Bizlere ve öğrencilerimize birçok katkısı olacak" dedi.

ARKEOLOJİK İKLİMDE DERS

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Müze Eğitimi Sertifika Programı çerçevesinde, başta tarih eğitimi olmak üzere farklı derslerin kazanımlarının, öğrencilere müzelerin tarihsel arkeolojik ikliminde aktarılması hedefleniyor. Tarih farkındalığı ve milli tarih şuurunun müzelerin otantik ortamlarında daha somut ve kalıcı olarak öğrencilere kazandırılması da projenin temel amaçları arasında yer alıyor. Müzedeki eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.