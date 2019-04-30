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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere ‘dijital iletişim eğitimi’ daveti

TÜBİTAK desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde medya okuryazarlığı dersi veren branş öğretmenlerine yönelik, dijital dünyada medya, bilişim teknolojileri ve iletişim konulu eğitimler düzenlenecek.

Öğretmenlere ‘dijital iletişim eğitimi’ daveti
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TÜBİTAK desteği ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde medya okuryazarlığı dersini veren branş öğretmenlerine yönelik, dijital dünyada medya, bilişim teknolojileri ve iletişim konulu eğitimler düzenlenecek. TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde başlatılan Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesi etkinlikleri 21-28 Haziran 2019'da Konya'da ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) işbirliği ile yürütülecek projede, katılımcı öğretmenlere medya, medya okuryazarlığı, bilgi ve bilişim teknolojileri ile iletişim alanlarında önemli beceriler kazandırılması amaçlanıyor. Öğretmenlerin dijital çağın medya dünyasına ilişkin güncel bilgileri öğrencilere aktarması hedefleniyor.

HANGİ BRANŞ ÖĞRETMENLERİ BAŞVURABİLECEK?
Projeye, Talim ve Terbiye Kurulu’nun ilgili kararları doğrultusunda ortaokulların 7 veya 8’inci sınıflarında seçmeli olarak okutulan medya okuryazarlığı dersine girme şartlarını taşıyan öğretmenlerin başvuruları kabul edilecek. Bu kapsamda, ortaokullarda veya bilim ve sanat merkezleri gibi faklı statüdeki kurumlarda görev yapan Türkçe, sosyal bilgiler ve bilişim teknolojileri dersi öğretmenleri ile ortaokullarda görev yapan basın yayın yüksekokulları, iletişim fakültelerinden mezun alan öğretmenleri (gazetecilik, halkla ilişkiler ve radyo-televizyon gibi) projede katılımcı olarak yer alabilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI
Proje etkinliklerine tüm Türkiye’den katılımcı öğretmen seçimi için başvuru süreci başladı. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan medya okuryazarlığı dersi öğretmenleri, ‘www.dijitalcaginbireyleri.com’ adresinden 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar başvuru yapabilecek.

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