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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.10.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Öğretmenlere beslenme eğitimi

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Öğretmenlere beslenme eğitimi

Sabri Ülker Vakfı'nın MEB iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim döneminde; İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek.

Sabri Ülker Vakfı'nın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, öğretmenlere beslenme konusunda hizmet içi eğitim verilecek. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, vakfın 2011'de MEB desteğiyle hayata geçirdiği Yemekte Denge Eğitim Projesi'nde geçen yıl öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ve bakanlıkça sertifikalandıran hizmet içi eğitim programı, bu yıl da yapılıyor. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde İstanbul, Antalya, Sinop, Trabzon, İzmir, Erzurum, Aydın, Antalya, Kahramanmaraş ve Kayseri'de öğretmenlere beslenme konusunda eğitim verilecek.

Bugüne kadar 6 milyonun üzerinde çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan proje; Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize'nin eklenmesiyle 15 ilde uygulanıyor. Bu yıl hizmet içi eğitimle 1.000 öğretmene ulaşılması planlanıyor. Projenin mesajlarını çocuklara daha iyi aktarabilmek için hazırlanan okul öncesi ve birinci sınıflara yönelik üç hikaye kitabı da çocuklara dağıtılacak.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin daha çok çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşmasından mutluluk duyduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:
"2011'de Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yemekte Denge, 20 bin öğrenciden milyonlara ulaştı. Geçen yıl projemizde attığımız önemli adımlardan biri projenin temel mesajlarının okullarda ilgili derslerde okutulması, bir diğeri ise öğretmenlerimize hizmet içi eğitim kapsamında temel beslenme eğitimi verilmesi. Bu yılın en önemli adımı ise projenin uygulandığı il sayısının Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize’nin eklenmesiyle birlikte 15’e ulaşması oldu. Hizmet içi eğitimlere de devam ediyoruz. Hedefimizde daha çok çocuğa, ebeveyne ve öğretmene ulaşmak var."

Yemekte Denge Projesi, Türkiye'de temel eğitimde öğrenim gören öğrencilerin ve ebeveynlerinin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve okullarda görev yapan çalışanların sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesine destek olmayı hedefliyor.

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