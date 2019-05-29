Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AFAD, Türk Kızılay ve JICA iş birliği ile okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri düzenlenecek. MEB Başöğretmen Salonu'nda Okul Tabanlı Afet Eğitimi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, Türkiye'nin büyük bir deprem kuşağında olmasına rağmen afet bilincinin çok geç oluştuğunu söyledi. Afetlerdeki kaybı en aza indirmenin amaç olduğunu belirten Safran, "Türkiye'de son 10-15 yılda biraz daha aydınlanma çağına girdik bu noktada. Dost ülkelerin tecrübeleri, MEB'in eğitimleri Türkiye'de deprem bilincini belirli noktaya getirdiği noktasında olumlu kanaate sahibiz" dedi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nın birinci fazının yaklaşık 10 yıl önce JICA iş birliğiyle başlatıldığını hatırlattı. Yaklaşık 5.5 ay önce Okul Tabanlı Afet Eğitimi'nin ikinci fazını hayata geçirdiklerini belirten Boyacı, bu fazda öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik afete karşı farkındalık, afete proaktif müdahale gibi içeriklerin güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Afet eğitimlerinde daha önce AFAD'ın dolaylı olarak yer aldığını anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Süreç içerisinde AFAD, ders içeriklerinin geliştirilmesi, dijital materyaller için desteğin sağlanması bağlamında çözüm ortağımız oldu. Daha sonra afet sonrası özellikle ilk yardım eğitimleri, öğretim materyali ve çözüm süreçlerinin yeniden tasarlanmasında Türk Kızılay ile işbirliğimizi geliştirdik. JICA da bu süreçte bize destek sağladı. Genel Müdürlüğümüz olarak öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına afet eğitimlerini ekledik. Böylece, projemizin ikinci fazını dörtlü bir konsorsiyum olarak içerik ve süreç olarak yeniden yapılandırdık.

Proje ile Genel Müdürlük olarak 1 milyon öğretmene yönelik mesleki gelişim programlarını yeniden yapılandırdık. Bu sürece online ve yüz yüze eğitim platformları planladık. Böylece karma öğretim ortamını ilk kez Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nda uygulamış olduk. Bundan sonra öğretmenlerimiz, önce online eğitim alacak, sonra AFAD ve Kızılay ile işbirliğiyle yüz yüze eğitimlere katılacak. Böylece yeni bir öğrenme modelini hayata geçirmiş olduk.

Bu konu bir anlamda MEB’in ilk uygulaması. Bu kadar çok paydaşla birlikte online, açık ve uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitimlerle yeni iş modeli, ilk defa Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile beraber hayata geçirmiş olduk.

Çocukların korunması MEB, AFAD, Türk Kızılay için öncelik. İlk etapta 5 bin 700 öğretmen, iki yıl içinde de 130 bin öğretmen bu eğitimlerden geçecek. İlerleyen fazlarda 270 bin dolayında öğretmenimizin bu eğitimleri almış olmasını öngörüyoruz.

Projeyle öğretmen eğitiminde ilk kez dijital materyal ve animasyonların hazırlandı. Bu materyaller daha sonra öğrenme yönetim sistemine yüklendi.”

‘ÖĞRETMENLERİMİZLE TOPLUMA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞIZ’

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da afetlerin ülkelerin gerçeği olduğunu söyledi. 1900'lü yıllardan bu yana 15'den fazla yedi ve üzerinde deprem meydana geldiğini anlatan Güllüoğlu, AFAD olarak afet sonrasında arama kurtarma faaliyetleriyle tanındıklarını ancak afet öncesi çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Öğretmenlerin önemli bir hedef kitleleri olduğunu belirten Güllüoğlu, "1 milyon gibi öğretmen nüfusuna sahip olmak büyük bir enerji. O yüzden öğretmenlerimizle topluma çok büyük katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Güllüoğlu, programa katılan öğrencilere yönelik deprem anında nelerin yapılması gerektiği konusunda küçük bir uygulamalı eğitim de verdi. Güllüoğlu, bu eğitimlerin tüm topluma yayılmasını istediklerini belirtti.

JICA Türkiye Ofisi Başkan Başyardımcısı Hideaki Matsuoka, yaşanmış afetlerin nesillere anlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Okullardaki afet eğitiminin çok önemli olduğunu anlatan Matsuoka, MEB ile yürüttükleri afet eğitimlerinin birinci faz çalışmalarını özetledi. Matsuoka, Türkiye'de yürütülecek online ve yüz yüze eğitimlerin ardından öğretmenlere yönelik Japonya'da iki kez ileri afet eğitimleri düzenleneceğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise Türk Kızılay ve AFAD olarak afete karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Umuyoruz ki beşeri ya da doğal afetler bizlerden çok fazla şey götürmeden önce öğretmenlerimizin eliyle öğrencilerimizle beraber hem afetlere hem de ilk yardım bilincine sahip toplumlar yetiştirmiş olalım" diye konuştu.