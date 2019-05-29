Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek
GeriEğitim Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
29.05.2019 - 17:39, Son Güncelleme:/

Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek

MEB, AFAD, Türk Kızılay ve JICA işbirliğiyle okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze yürütülecek ‘Okul Tabanlı Afet Eğitimleri Projesi’ tanıtıldı. Projeyle binlerce öğretmenin okullarda afet eğitimlerini başlatması sağlanacak. Japonya'ya gidecek bazı öğretmenler de ileri düzey afet eğitim programlarına katılacak.

Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AFAD, Türk Kızılay ve JICA iş birliği ile okullarda öğretmenlere yönelik online ve yüz yüze okul tabanlı afet eğitimleri düzenlenecek. MEB Başöğretmen Salonu'nda Okul Tabanlı Afet Eğitimi Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, Türkiye'nin büyük bir deprem kuşağında olmasına rağmen afet bilincinin çok geç oluştuğunu söyledi. Afetlerdeki kaybı en aza indirmenin amaç olduğunu belirten Safran, "Türkiye'de son 10-15 yılda biraz daha aydınlanma çağına girdik bu noktada. Dost ülkelerin tecrübeleri, MEB'in eğitimleri Türkiye'de deprem bilincini belirli noktaya getirdiği noktasında olumlu kanaate sahibiz" dedi.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nın birinci fazının yaklaşık 10 yıl önce JICA iş birliğiyle başlatıldığını hatırlattı. Yaklaşık 5.5 ay önce Okul Tabanlı Afet Eğitimi'nin ikinci fazını hayata geçirdiklerini belirten Boyacı, bu fazda öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik afete karşı farkındalık, afete proaktif müdahale gibi içeriklerin güncellenmesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Afet eğitimlerinde daha önce AFAD'ın dolaylı olarak yer aldığını anlatan Boyacı, şöyle konuştu:
"Süreç içerisinde AFAD, ders içeriklerinin geliştirilmesi, dijital materyaller için desteğin sağlanması bağlamında çözüm ortağımız oldu. Daha sonra afet sonrası özellikle ilk yardım eğitimleri, öğretim materyali ve çözüm süreçlerinin yeniden tasarlanmasında Türk Kızılay ile işbirliğimizi geliştirdik. JICA da bu süreçte bize destek sağladı. Genel Müdürlüğümüz olarak öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına afet eğitimlerini ekledik. Böylece, projemizin ikinci fazını dörtlü bir konsorsiyum olarak içerik ve süreç olarak yeniden yapılandırdık.

Proje ile Genel Müdürlük olarak 1 milyon öğretmene yönelik mesleki gelişim programlarını yeniden yapılandırdık. Bu sürece online ve yüz yüze eğitim platformları planladık. Böylece karma öğretim ortamını ilk kez Okul Tabanlı Afet Eğitimi Programı'nda uygulamış olduk. Bundan sonra öğretmenlerimiz, önce online eğitim alacak, sonra AFAD ve Kızılay ile işbirliğiyle yüz yüze eğitimlere katılacak. Böylece yeni bir öğrenme modelini hayata geçirmiş olduk.

Bu konu bir anlamda MEB’in ilk uygulaması. Bu kadar çok paydaşla birlikte online, açık ve uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitimlerle yeni iş modeli, ilk defa Okul Tabanlı Afet Eğitimi ile beraber hayata geçirmiş olduk.

Çocukların korunması MEB, AFAD, Türk Kızılay için öncelik. İlk etapta 5 bin 700 öğretmen, iki yıl içinde de 130 bin öğretmen bu eğitimlerden geçecek. İlerleyen fazlarda 270 bin dolayında öğretmenimizin bu eğitimleri almış olmasını öngörüyoruz.

Projeyle öğretmen eğitiminde ilk kez dijital materyal ve animasyonların hazırlandı. Bu materyaller daha sonra öğrenme yönetim sistemine yüklendi.”

‘ÖĞRETMENLERİMİZLE TOPLUMA ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞIZ’
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da afetlerin ülkelerin gerçeği olduğunu söyledi. 1900'lü yıllardan bu yana 15'den fazla yedi ve üzerinde deprem meydana geldiğini anlatan Güllüoğlu, AFAD olarak afet sonrasında arama kurtarma faaliyetleriyle tanındıklarını ancak afet öncesi çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Öğretmenlerin önemli bir hedef kitleleri olduğunu belirten Güllüoğlu, "1 milyon gibi öğretmen nüfusuna sahip olmak büyük bir enerji. O yüzden öğretmenlerimizle topluma çok büyük katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Güllüoğlu, programa katılan öğrencilere yönelik deprem anında nelerin yapılması gerektiği konusunda küçük bir uygulamalı eğitim de verdi. Güllüoğlu, bu eğitimlerin tüm topluma yayılmasını istediklerini belirtti.

JICA Türkiye Ofisi Başkan Başyardımcısı Hideaki Matsuoka, yaşanmış afetlerin nesillere anlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Okullardaki afet eğitiminin çok önemli olduğunu anlatan Matsuoka, MEB ile yürüttükleri afet eğitimlerinin birinci faz çalışmalarını özetledi. Matsuoka, Türkiye'de yürütülecek online ve yüz yüze eğitimlerin ardından öğretmenlere yönelik Japonya'da iki kez ileri afet eğitimleri düzenleneceğini söyledi.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ise Türk Kızılay ve AFAD olarak afete karşı farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Umuyoruz ki beşeri ya da doğal afetler bizlerden çok fazla şey götürmeden önce öğretmenlerimizin eliyle öğrencilerimizle beraber hem afetlere hem de ilk yardım bilincine sahip toplumlar yetiştirmiş olalım" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Öğretmenlere ‘afet eğitimi’ verilecek
Öğrencilere ücretsiz kitap projesi 12’nci yılında 
İBB'den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu
Kolejde üst düzey görev değişimi