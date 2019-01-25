Öğretmenler yarıyıl tatilinde gönüllü eğitim görüyor
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Samsun Akademi Eğitimi’ adıyla başlatılan proje kapsamında kentte görevli 1.200 öğretmen, yarıyıl tatilinde farklı alanlarda uzmanlaşan meslektaşlarından temel kodlamaya giriş, zeka oyunları, proje yazma yöntem ve teknikleri, oryantring, photoshop gibi 27 konuda gönüllü eğitim alıyor.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında öğretmenler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından farklı alanlarda uzmanlaşan meslektaşlarından eğitim alıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Samsun Akademi Eğitimi’ adıyla başlatılan proje kapsamında kentte görev yapan 1.200 öğretmen, yarıyıl tatilinde 27 kategoride 44 atölye çalışmasına katılıyor.
Açılan kurslarda öğretmenler, temel kodlamaya giriş, zeka oyunları, proje yazma yöntem ve teknikleri, oryantring, photoshop gibi çeşitli alanlarda gönüllü eğitim görüyor. Atölye çalışmalarına farklı illerde görev yapan istekli öğretmenler de katılabiliyor. Eğitim, yarıyıl tatili süresince devam edecek.
‘YENİ BECERİLER KAZANMAK İSTEYEN ÖĞRETMENLERE KATKI SAĞLIYORUZ’
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, faaliyetleri ve projelerinin belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmadığını, yarıyıl tatilinde bile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. ‘Öğretmen paylaşım günleri’ temasıyla çalışma başlattıklarını anlatan Esen, "Master yapmış, doktorası olan, özel yeterliliğe sahip öğretmenlerimizle bu becerileri kazanmak isteyen öğretmenlerimizi buluşturarak hem mesleki kaynaşmayı hem de yeni beceriler kazanmak isteyen öğretmenlerimize katkı sağlıyoruz" dedi.
Esen, yarıyıl tatili döneminde öğretmenlerin çalışmalara gönüllü katılımının memnuniyet verici olduğunu, verilen eğitimlerin de öğretmenlerden alınan taleplere göre oluşturulduğunu belirtti.
‘ÖĞRENCİLERİ FARKLI BİR DÜNYAYA ALIŞTIRMALIYIZ’
Öğretmen arkadaşlarına ‘Zeka Oyunları’ eğitimi veren sınıf öğretmeni Uğur Alaman da zeka geliştirme oyunlarının öğrencilerin eğitim hayatlarındaki önemine değindi. Dünyanın durumuna göre eğitimin de değiştiğine inandıklarını söyleyen Alaman, şöyle konuştu:
"Çünkü eğitim verdiğimiz öğrenciler farklı bir dünyaya alışmak zorunda. Bizler de öğretmenler olarak yeni dünyanın ihtiyaçlarına karşılık vermek adına bazı nitelikleri öğretmenlerimize aktarmak istiyoruz. Bu yeniliklerden haberdar olmak için öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak atölyelere katıldı. Öğretmenlerimize yardımcı olmaktan dolayı mutluyum."
Bitlis'te öğretmenlik yapan ve çalışmalara katılmak için Samsun'a gelen Kübra Öncül, derslerin içeriğinin hepsinin günlük hayatta işlerine yarayacak konulardan oluştuğunu belirtti.
Öte yandan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl düzenlenen eğitim programları kapsamında açılan 372 kursa 6 bin 800 öğretmen katıldı.
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