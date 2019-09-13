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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
13.09.2019 - 15:04, Son Güncelleme:/

Öğretmenler, okulun 300 metrelik duvarını boyadı

KIRIKKALE'de özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü kurumun 40 öğretmeni, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun 300 metrelik istinat duvarını rengarenk boyadı.

Öğretmenler, okulun 300 metrelik duvarını boyadı
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Osmangazi Mahallesi'nde bulunan kentin ilk ve tek özel uygulama okulu olan, Mehmet Işıtan Eğitim ve Uygulama Okulu'nda bir hafta sonra başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar sürüyor. Okulun 40 öğretmeni, özel öğrenciler için bu yıl yeni binasına taşınan okulun istinat duvarını boyama kararı aldı. Okul Müdürü Sami Yanık'ın da desteklediği uygulama ile öğretmenler, 110 özel öğrencinin eğitim göreceği okulun 300 metrelik istinat duvarını boyadı. Öğretmenler, ellerine aldıkları fırçalar ile duvarı farklı renklerde rengarenk boyadı.

'CIVIL CIVIL BİR OKUL OLSUN İSTEDİK'
Okul Müdürü Sami Yanık, yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Kırıkkale'nin ilk ve tek özel uygulama okulunda görev yapmanın kendisine nasip olduğunu söyleyen Yanık, "Sağ olsun öğretmenlerimizle birlikte yeni bir okulu el birliği ile birlikte güzelleştirmeye çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın iyi bir okulda eğitim öğretim almaları.  Boya fikrini öğretmen arkadaşlarımızla konuştuk, ekip ruhu içerisinde çalışıyoruz. Öğrencilerimizi güzel bir ortamda karşılayalım istedik, cıvıl cıvıl bir okul olsun istedik, onun için çalışıyoruz. Burada eğitim öğrenim gören çocuklar özel çocuklar. Öğretmenlerimiz,  idarecilerimiz özel. O yüzden bu çocuklarla çalışmak herkese nasip olmaz" dedi.

 

 

 

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