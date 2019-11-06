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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.11.2019 - 13:29, Son Güncelleme:/

Öğretmenlerden ev ziyareti

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Bir harf öğretenle bir fincan kahve’ projesi kapsamında öğretmenler, okul-aile ilişkisini geliştirmek için öğrencilerin evlerine ziyaret ediyor. Proje kapsamında 1023 öğretmen bu ziyaretlerde bulunuyor.

Öğretmenlerden ev ziyareti
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Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Tunceli’nin eğitimle anılan kent olduğunu ve bu kalitenin korunması ile geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi. Kentte öğrenci, derslik ve öğretmen konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Ekmekci, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in destekleriyle okulların yenilendiğini ve yeni okulların da hizmete açıldığını belirtti.

‘ÖĞRETMENLERİNİ EVDE GÖRÜNCE GÜÇLÜ HİSSETTİLER’
İl Milli Eğitim Müdürü Ekmekci, projeyle ilgili şunları anlattı:
“Kent merkezi ve ilçelerde, öğretmen-veli ilişkisini arttırmak ve velilerin eğitimdeki önemine vurgu yapıp farkındalık yaratmak için ‘Bir harf öğretenle bir fincan kahve’ projesini uyguluyoruz. Çocukları okuldaki takip edebiliyoruz, ancak evdeki yaşantılarını bilmiyoruz. Onların ev hayatlarını bilmeden okul yaşantılarını düzenleyemiyoruz. Bu amaçla Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı projeyi ilimizde de gerçekleştiriyoruz. Uygulama bir günle sınırlı kalmayacak, devam edecek. Projeyi altı il aynı anda başlattık. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini evde görünce çok mutlu olup, kendilerini daha güçlü hissediyor. Çocuğun evdeki eksikliğine göre, öğretmenlerimiz ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları hızlıca başlatacak. Velilerin öğrencilerin eğitimindeki yeri ve önemi çok büyük, başarının devamlılığını sağlama konusunda tamamlayıcı rolleri var. Bütün gayemiz, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı eğitim-öğretim hayatı geçirerek hayata emin adımlarla yürüyecekleri güzel gelecek inşa etmeleri.”

BİR GECEDE 4 BİN 159 AİLEYİ ZİYARET ETTİLER
Öte yandan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eğitimde başarıyı, veli ve öğrenciyle iletişimi arttırmak amacıyla başlattığı ‘Öğretmen veli el ele’ projesi kapsamında 4 bin 159 öğretmen bir gecede 4 bin 159 aileyi ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Öyle tahmin ediyorum ki bu ziyaretlerimiz velilerimizde iz bırakmıştır. Bu ev ziyaretlerimiz bundan sonra da sık sık devam edecek” dedi.

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