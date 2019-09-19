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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.09.2019 - 17:33, Son Güncelleme:/

Öğretmenler materyal yarışması öncesinde deneyimlerini paylaştı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu eğitim ve öğretim döneminde yapılacak Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması öncesinde öğretmenlerin katılımıyla deneyim paylaşım toplantısı yapıldı.

Öğretmenler materyal yarışması öncesinde deneyimlerini paylaştı
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Yeni eğitim öğretim yılında ikincisi düzenlenecek Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması öncesinde bir araya gelen öğretmenler, deneyimlerini aktardı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, eğitim ortamlarındaki etkinliklerin etkili olması öğretim materyallerinin özgünlüğü, öğrenci düzeyi ve ihtiyaçlarına uygunluğuyla bağlantılı. Öğretmenlerin yenilikçi öğretim materyalleri tasarlayarak, bunları öğretim süreçlerinde kullanmaları değişen eğitim anlayışı ve öğretim programlarının temel unsurlarından. Bu bağlamda eğitimde materyal tasarımı, bir yanıyla eğitimin nasıl daha iyi olabileceğini hayal etmeyi içeriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ulusal Öğretmenler Arası Materyal Tasarımı Yarışması, öğretim sürecinde materyal kullanımının zenginleştirilmesi ve özgünleştirilmesi, örnek çalışmaların teşvik edilerek yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi. 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak ve yaratıcı düşünceler için fırsat sunan yarışmanın ilki geçen eğitim öğretim yılında gerçekleştirildi. Türkiye'nin 78 ilinden toplam 4 bin 681 materyal başvurusu yapılan yarışmanın yeni eğitim öğretim yılında niteliğinin arttırılması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla bir dizi çalışma başlatıldı. Zeytinburnu Adile Mermerci Uygulama Okulu’nda bu dönemdeki yarışma için öğrenmeyi, öğretmeyi ve tasarımı farklı bakış açılarıyla gündeme getiren 65 öğretmenin katılımıyla deneyim paylaşım toplantısı düzenlendi.

Programın ikinci bölümünde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve dijital kategoriden oluşan masalarda öğretmenlerle beyin fırtınası yapıldı. Başvuru sürecinden ölçeklere, modülden afişlere, sergi sürecinden değerlendirme ekiplerine, ödül töreninden yaygınlaştırma çalışmalarına değin pek çok husus ele alındı. Deneyimleriyle toplantıyı anlamlı kılan öğretmenlerin hazırladığı raporlardan hareketle 2020'deki yarışma için güncel kılavuz oluşturulacak.

‘EN ÖNEMLİ UNSUR KALİTELİ DERS MATERYALİ’
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil'in yanı sıra proje yürütücülerinin katıldığı toplantıda Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Ahmet Benzer konferans verdi. Eğitim materyalleri tasarımı çaba sarf eden ve enerjisini buna harcayan herkese teşekkür eden Benzer, öğretmeni başarılı kılacak en önemli unsurun kaliteli ders materyali olduğun söyledi.

‘DENEYİMLERİN PAYLAŞILMASI GEREKİYOR’
Özil de Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerini hayata geçirme sürecinde atılan her adıma akıl ve tasarım katmaya devam etmenin önemini belirtti. Eğitimde yenilikçi materyal tasarımına dikkat çeken Özil, şöyle konuştu:
"Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışması, eğitim ortamlarımızda yenilikçi, özgün, işlevsel materyal ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla düzenlendi. Yarışmanın daha nitelikli hale gelmesi ve süreklilik kazanması için deneyimlerin paylaşılması gerekiyor. Materyal tasarımı odaklı yarışmamızın yaygınlaşması ve kapsamının genişlemesi aynı zamanda öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaşabilmelerine bağlı.”

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