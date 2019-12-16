Öğretmenler mahallesi

Karaman Sarıveliler ilçesi Göktepe beldesine bağlı Esentepe Mahallesi'nden 500'ü aşkın öğretmen ile çok sayıda doktor çıktı. Karaman'ın Toroslar üzerine kurulu ilçesi Sarıveliler'e bağlı Göktepe beldesindeki Esentepe Mahallesi, yükseköğrenim mezunu nüfusuyla dikkati çekiyor. Eğitime önem verilen mahalleden 500'ün üzerinde öğretmen ve 60'a yakın doktor çıktı. Emekli olduktan sonra köye yerleşen birçok yükseköğrenim mezunu kadın, köyün kahvesinde kitap okuyarak zamanını değerlendiriyor.

‘HER HANEDE EN AZ 2 ÖĞRETMEN VAR’

Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, Esentepe'nin Orta Toroslar'da doğa harikası güzellikleriyle bilindiğini belirterek şunları söyledi:

"Buralarda herkes köylerini terk ederken, Esentepe'nin halkı emekli olduğunda mutlaka köylerine gelir. Yazın denize tatile gitmez, köylerinde vakit geçirirler. Eskiden köy statüsünde olan mahalle, eğitime önem veriyor. Köyde lise mezunu bulmak zor. Mahalle, yükseköğrenim mezunu sayısıyla ön planda. Bu köyde hemen hemen herkes üniversite mezunu. Mahalle 250 hane. Her hanede en az iki öğretmen var. Bu köyden yetişen öğretmen sayısı 500'den fazla, 60 kadar da doktorumuz var. Buradaki vatandaşın mahkemeyle hiç işi olmaz. Kavga, dövüş, yüz kızartıcı suç olmadı. Kolluk kuvvetleri çay içmeye gelir. Bu, eğitimin bir sonucu. Bizim köyümüzde insanlar dedikodu yapmaz. İmece usulü, 'çocuklarımıza nasıl burs veririz' onu konuşurlar. Öğretmeni, emeklisi herkes, 'bir fazla nasıl üretirim' onu düşünür."

ÇOCUĞU ÜNİVERSİTE KAZANANA DESTEK

Mahallede yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Mustafa Bünyamin Çoşkun, yıllar sonra köyüne döndüğünü söyledi. Çoşkun, şunları anlattı:

"Bu köyde doğdum, öğretmen oldum. Uzun süre burada da öğretmenlik yaptım. Emekli olduktan sonra köyüme yerleştim. Şimdi elma, üzüm üretiyorum. Köyümüzde herkes mutlaka üniversiteyi bitirir. Emekli veya çalışan 500'den fazla köyümüzden çıkan öğretmen var. Hakimler, savcılar var. Köyden birinin çocuğu üniversiteyi kazandığında ona mutlaka destek olunur."

Hemşirelikten emekli olduktan sonra köyüne yerleşmeyi tercih eden Sevim Doğan ise günün büyük bölümünü tarlada ve köy kahvehanesinde kadınlarla geçirdiğini söyledi. Doğan, "Esentepe bu torosların başında görülebilecek en kültürlü köy. Köyde lise mezunu elle sayılacak kadar az. Bizim kahvemize herkes gelir. Kahvemizi çalıştıran bir kadın. Burada kitaplık var. Gelir kitabımızı okur, gelişmeleri tartışırız. Herkes herkese saygılı. Köyümüzde çok mutluyuz" dedi.