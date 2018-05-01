Öğretmenler Londra’da kardeş okulda
İzmir’de bir kolej tarafından başlatılan ‘Öğretmen Değişim Programı’ devam ediyor. Daha önce Londra’daki kardeş okuldan bir grup öğretmenin Türkiye’ye geldiği program çerçevesinde, şimdi de Türk eğitimciler Londra’ya gitti.
İzmir’de bir kolejde göre yapan eğitimciler ‘Öğretmen Değişim Programı’ kapsamında Londra’daki Awlyard Academy International School’a gitti. İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Akademik Direktörü Bahar Ergin Faat ve Awlyard Academy International School Koordiantörü Hasan Kocaçınar’in birlikte oluşturduğu projeyle Londra’daki İTK’nın kardeş okulu Alwyard Academy’den bir grup öğretmen ekim ayında İzmir Özel Türk Koleji’ne giderek gözlem yapmış ve zümre çalışmalarına katılmıştı.
Şimdi de İTK’lı öğretmenler Londra’ya giderek ders gözlemi yaptı. Ortak yapılabilecek farklı projeler üretti. Farklı iki eğitim sistemini karşılaştırma fırsatı buldular. Programa Matematik Öğretmeni Onur Barata, Müzik Öğretmeni Selin Gökdemir ve İngilizce Öğretmeni Jale Dalyan katıldı.
Tüm öğretmenler kendi branşlarında partnerleri ile bir araya gelerek çalışmalar yaptı. Bahar Ergin Faat ise okul müdür, müdür yardımcıları ve diğer idarecilerle birebir toplantılar yaparak paylaşımlarda bulundu. Önümüzdeki yıl programın diğer branşlarda da yapılmasına karar verildi.
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