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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.11.2019 - 12:09, Son Güncelleme:/

Öğretmenler Kupası'nın finali başlıyor

MEB tarafından öğretmenler arasındaki birlik ve beraberliğin sportif etkinliklerle arttırılması ve okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda 23 Kasım'da kupa heyecanı yaşanacak.

Öğretmenler Kupası'nın finali başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonları ve Turkcell'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası için mücadele eden öğretmenler, 23 Kasım'da kupalarını alacak.

‘4 BRANŞTA YAPILDI’
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Türkiye Öğretmenler Kupası'nı öğretmenlerin sınıftaki azim, dirayet ve çabalarını sahalarda görünür kılmak, eğitim ve sporun birlikte hareket etme, azimle çalışma gibi ortak prensiplerine dikkati çekmek amacıyla düzenlediklerini söyledi. Eğitim camiasında 1 milyonu aşkın öğretmen olduğunu belirten Boyacı, şöyle konuştu:
"Bu büyük ailenin üyelerinin katılımıyla, 81 ilin 778 ilçesinde takımlar kuruldu. Bu takımlar takvim çerçevesinde düzenlenen il müsabakalarına katıldı. Müsabakalar sonucunda illerinde birinci olan takımlar, sekiz bölgede düzenlenen karşılaşmalara katıldı. Böylece bölge birincisi takımlar belirlendi. Türkiye Öğretmenler Kupası dört branşta yapıldı. Türkiye genelinde, futsalda 27 kadın, 613 erkek takımı oluşturuldu. Basketbolda 23 kadın, 247 erkek takımı etkinliğe katılırken, voleybolda 121 kadın, 447 erkek takımı, masa tenisinde 107 kadın, 403 erkek takımı müsabakalarda yer aldı.

İl müsabakaları 21-30 Ekim'de, bölge yarışmaları da 4-12 Kasım'da yapıldı. böylelikle finale katılacak 64 takım belirlendi. Ankara'da devam eden final müsabakalarının tamamlanmasının ardından 23 Kasım'da yapılacak kupa törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor federasyonlarından yetkilileri katılacak. MEB'in büyük bir aile. İnsanların eğitim hayatında her zaman kahramanı olan öğretmenleri vardır. Çocuklarımıza rol model olan öğretmenlerimizin sporun bir yaşam biçimi olması ve spora olan ilginin artması konusunda da çocuklarımızın kahramanı olacakları düşüncesiyle hareket ettik. Öğretmenlerimizi bu alanda da görünür kılmayı hedefledik. Türkiye Öğretmenler Kupası, eğitim camiasında büyük heyecan yarattı. Öğretmenlerimiz, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerimiz bu etkinliğe tutkuyla sarıldı. Sahalarda mücadele eden öğretmenlerimizin taraftarları, meslektaşları, öğrencileri ve veliler oldu. MEB, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri turnuvada, sporun birleştirici gücü etrafında aynı heyecanda buluşturdu. Kaybedenin olmadığı, herkesin alkışlandığı, birlikte mücadele ettiği bir zemin oluştu. Öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de toplum da bu turnuvaya teveccüh gösterdi.

ÖĞRETMENLERE ÖZEL BİR LİG OLUŞTURULABİLİR
Eğitim camiasında bu büyüklükte bir turnuva daha önce yapılmadı. Öğretmenler arasında 81 vilayette yapılan bu büyüklükte bir turnuva hiç olmamıştı. Bu bir ilk oldu. Bundan sonraki süreçte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonlarımızla birlikte 2020 yılında bu etkinliğimizi tekrar düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye Öğretmenler Kupası'nı geleneksel hale getirmek istiyoruz. İleriki dönemlerde öğretmenler arasında özel bir lig oluşturma hayalimiz var. 1 milyon öğretmenin bulunduğu bir aileden bahsediyoruz. Gelecek yıllarda futsal, basketbol, voleybol, masa tenisi branşlarına yenilerini de ekleyebiliriz. Organizasyona Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyonlar büyük destek verdi. Turnuva sürecinde il spor müdürlükleri ve il milli eğitim müdürlükleri uyum içinde çalıştı. Kupaya her yaştan öğretmen katıldı. Katılan öğretmenler arasında milli sporcular da amatör olarak spor yapanlar da vardı. Ama hepsinin ortak özelliği öğrenciler için görünür olmak, takımları, okulları, ilçeleri adına mücadele etmekti. Onların keyifle yarıştığı bu turnuvanın heyecanı seyirciler tarafından da paylaşıldı."

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