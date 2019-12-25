Öğretmenler köy okulunu ‘kolej’e çevirdi

TYSD Atatürk İlkokulu’nda görev yapan 12 öğretmen, öğrencilerinin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için bakımsız olan okulu restore etmeye karar verdi. Öncelikle okulun etrafını duvarlarla örüp badana işlemini yapan öğretmenler, daha sonra çevre düzenlemesine geçerek bahçede oyun alanı da hazırladı. Yaptıkları çalışmalarla okulu koleje çeviren öğretmenler, son olarak sponsor bularak öğrencilerin giysilerini de temin etti.

DEVAMSIZLIK ORANI DA DÜŞTÜ

TYSD Atatürk İlkokulu Müdürü Resul Üstüntaş, eğitim anlamında ilçenin en iyi okullarından birine sahip olduklarını söyledi. Okulun fiziki şartlarını düzelttikleri için çocukların devamsızlık oranlarının düştüğünü belirten Üstüntaş, şunları anlattı:

“Velilerin okula bakış açısı değişti. Öğrenciler okula daha çok ve severek gelmeye başladı. En son bir kolejden yardım almaya başladık. Kolej öğrencileri geldi. Onların üniformaları bizim öğrencilerin çok hoşuna gitti. Baktık ki öğrenciler çok sevdi, sponsor bulduk ve 166 öğrencimize üniforma ayarladık. Öğretmenlerimizde sağ olsun bu konuda çok destek verdi. Okulumuz tam bir kolej havasında. Bahçemiz topraktı o zemini ilçe kaymakamımız sayesinde düzelttik, okul duvarını yaptırdık. Parkeyi yapmakla kalmadık, dedik ki bu parkeye birde oyun alanı lazım, onu da yaptık.

ÇOCUKLARIMIZIN EKSİKLİKLERİNİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ

Boya temin ettik, öğretmenlerimiz topladık. Kendi aramızda çizimler oluşturduk ve beğendiğimiz çizimleri hep birlikte okul bahçesinde uyguladık. Şuan teneffüse çıktığımızda çocuklar çok mutlu. Kavga, dövüş, itişme kalkışma yok. Öğrenciler bir oyun alanında oynuyor. Nöbetçi öğretmenlerimizin de işi kolaylaştı. Okul bahçemizde ağaç yok denecek kadar azdı. Büyükşehir Belediyesinden 100'e yakın ağaç getirdik. Bu ağaçların hepsini bahçemizde toprakla buluşturduk. Baharda çok güzel bir bahçe olacak. Bizde bu bahçede çocuklarla kitap okuyacağız. Yeri gelince satranç oynayacağız. Çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Biz çocukların eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Sonuçta hepsi bizim çocuğumuz. Kendi çocuğumuza baktığımız gibi bakıyoruz.”