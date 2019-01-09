Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı
MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında yer değişiklikleri yapılacak. Değişikliler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumuyla ilgili nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilecek.
2019 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumuyla ilgili yer değiştirme başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında çalışan kadrolu öğretmenler, il içinde veya iller arasında başvuru yapabilecek.
ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI İSTEKLER
Öğretmenlerden kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
AİLE BİRLİĞİNE BAĞLI BAŞVURULAR
Eşleri şu kurumlarda çalışan öğretmenler de yer değişikliği için başvurabilecek:
1- 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına bağlı olarak çalışanlar,
2- TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarındakiler,
3- Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter hizmeti verenler,
4- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamındakiler,
5- Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapanlar,
6- Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
7- 399 sayılı KHK kapsamında olanlar,
8- Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanı olanlar,
9- Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçiler,
10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
11- Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar.
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