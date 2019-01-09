Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı
GeriEğitim Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.01.2019 - 16:55, Son Güncelleme:/

Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı

MEB’e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında yer değişiklikleri yapılacak. Değişikliler aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumuyla ilgili nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2019 yarıyıl tatili kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumuyla ilgili yer değiştirme başvuruları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında çalışan kadrolu öğretmenler, il içinde veya iller arasında başvuru yapabilecek.

ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI İSTEKLER
Öğretmenlerden kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

AİLE BİRLİĞİNE BAĞLI BAŞVURULAR
Eşleri şu kurumlarda çalışan öğretmenler de yer değişikliği için başvurabilecek:

1- 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına bağlı olarak çalışanlar,
2- TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarındakiler,
3-  Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter hizmeti verenler,
4- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamındakiler,
5- Yükseköğretim Kanunu kapsamında görev yapanlar,
6-  Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
7- 399 sayılı KHK kapsamında olanlar,
8- Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanı olanlar,
9- Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçiler,
10- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
11- Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Öğretmenlerin yer değişikliği başvuruları başladı

Bu diplomasi bilim için olacak

Türk öğrencinin tezi ABD'de kitap oldu

Kütüphaneyi okul koridoruna taşıdılar