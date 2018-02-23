Öğretmenler için öğrencilerle iletişimi geliştirme yolları: Tutkuyla, mizahla ve eğlenceli ders anlatmak...

Öğretmenler zaman zaman öğrencileriyle iyi iletişim geliştirme konusunda sorun yaşayabilir. ABD’li hayat boyu öğrenme platformu ThoughtCo, öğretmenlere, öğrencileriyle daha iyi iletişim kurabilmeleri için ipuçları sıralıyor.

COŞKU VE TUTKUYLA ÖĞRETİN



Öğrenciler kendi alanına ilgi duyan ve bu tutkuyu, dersi anlatırken de gösteren öğretmenlere pozitif tepkiler verir. Unutmayın, heyecan bulaşıcıdır. Bir eğitimci derste yeni bir konuyu coşkuyla sunduğunda, öğrenci de bunu almak için daha istekli olur. Bu sayede artan ilgiyle birlikte daha iyi birer öğrenen haline gelir.

POZİTİF BİR DURUŞ SERGİLEYİN



Öğretmenler de dahil herkes kötü bir gün geçirebilir. Hepimizin zaman zaman başa çıkması oldukça zor olan kişisel dertleri olabiliyor. Ancak kişisel tasalarınızın, öğretim becerilerinizin önüne geçmemesine özen göstermeye çalışın. Sınıfta pozitif bir duruş sergileyin. Siz pozitif olduğunuzda, tüm sınıf sizi takip edecek.

MİZAHI DERSE SOKUN



Eğitim ve öğretim sıkıcı olmamalı. İnsanlar gülmeyi sever. Öğretmenler, derslerinde zaman zaman mizaha başvurabilir. Dersle ilgili yapacağınız uygun bir espiri, öğrencilerin dikkatini tekrar işlediğiniz konuya toplamak için iyi bir yöntem.

ÖĞRENMEYİ, EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK HALİNE GETİRİN



Öğrenme, eğlenceli ve heyecan verici olmalı. Hiçbir öğrenciniz, bütün gün sınıfta oturup not tutmak istemez. Gençler yaratmayı sever. Bunun için derslerine daha fazla teknoloji ve ilgi çekici materyalle oyunlar katmayı deneyin.

ÖĞRENCİLERİN İLGİ ALANLARINI KULLANIN



Herkesin ilgi duyduğu bir şey vardır. Öğretmenler bu ilgi alanlarını, derslerde kendileri için bir avantaj haline getirmeyi denemeli. Bunun için sınıf içerisinde ilgi alanlarını belirleyebileceğiniz küçük anketler yapabilirsiniz. Bunları konularda ve projelerde kullandığınızda, derse katılımın ve not ortalamalarının arttığını göreceksiniz.

HİKÂYE ANLATIMINA YER AÇIN



Hikâyeler herkesin ilgisini çeker. Aynı zamanda öyküleri derslerinize eklediğinizde, öğrencileriniz gerçek hayatla kavramlar arasında bağlantı kurabilir. Bu sayede anlattığınız konuya karşı ilgileri gelişir, özellikle sizin başınızdan geçen bir hikâye anlattığınızda, bu onların daha fazla dikkatini çekecek.

SAYGILI DAVRANIN



Öğrencilerinize saygılı davranmazsanız, onlardan da saygı beklemeniz doğru olmaz. Çocuklara bağırmanız, onları küçük düşürmeniz, dersten kovmanız durumu daha da kötüleştirir. Eğitimciler ortaya çıkan istenmeyen bir durumu profesyonel bir şekilde ele alabilmeli. Problemlere bireysel olarak, dolaysız ve otoriter bir tavırla yaklaşırsanız, bunların daha kolay çözüldüğünü göreceksiniz.

GEREKTİĞİNDE OKUL DIŞINA ÇIKIN



Bazı öğrencileriniz için okul süresi yeterli olmayabilir. Böyle durumlarda okulun dışına da çıkmaya hazırlıklı olun. Aileleriyle iletişime geçin, zorlandıkları konularda elden geldiğince öğrencilerinize özel zaman ayırın. Maddi durumu iyi olmayan aileler için, bağışlar da düzenleyebilirsiniz. Ders sonrasında da öğrencileriniz yanlarında olduğunuzu bilirse, size karşı tavırları da buna göre şekillenecek.