Öğretmenler için ‘drama eğitimi’ başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmeni için drama eğitimi başlattıklarını söyledi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Drama, empatiyi, öz güveni, hareketi, enerjiyi, hayali, takım olmayı, hayatı deneyimletir. 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimiz için drama eğitimlerini başlattık. Eğitimlerden sonra 'şimdi çocuklarımız' diyeceğiz ve drama atölyelerinin kapılarını çocuklarımıza açacağız."
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