Öğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda
GeriEğitim Öğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Gamze KOLCU - ANKARA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Öğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda

24 Kasım Öğretmenler Günü anketine göre şiddet, eğitimcilerin büyük sorunu haline geldi. Öğretmenlerin yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor. Yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde şiddete maruz kalıyor ancak sadece 14.4’ü şikâyetçi oluyor.

Öğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 7-18 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla anket yaptı. 6 bin 728 kişinin katıldığı ankete göre öğretmenlerin yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor. Yüzde 36.7’si 1-3 kez, yüzde 5.6’sı 4-6 kez, yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldı. Yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde, yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında, yüzde 16.8’i sınıfta, yüzde 12.7’si okul dışında şiddet gördü.

KORKU ŞİKÂYETE ENGEL

Şiddet gören öğretmenlerin sadece 14.4’ü şikâyetçi olurken, yüzde 85.6’sı şikâyetçi olmadı. Şikâyetçi olmayanların yüzde 45.7’si “Özür diledikleri için şikâyetçi olmadım”, yüzde 27.3’ü “Şikâyetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikâyetçi olmadım”, yüzde 12.6’sı “Korktuğum için şikâyetçi olmadım” dedi. Öğretmenlere göre şiddeti, yüzde 57.2 “siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri”, yüzde 26.4 “önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi”, yüzde 7.3 “disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği”, yüzde 4.3 “televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar”, yüzde 2.7 “şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları” arttırıyor.

YIPRANMIŞLIK HİSSİ YAYGIN

Öğretmenlerin yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığı görüşünde. Ankete katılanların sadece yüzde 8.4’ünün “meslek hastalığı” yok. İlk 5 sırada yer alan rahatsızlıklar ise yüzde 32.5 ile “bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları”, yüzde 23.6 ile “ayak, bel ve eklem ağrısı”, yüzde 11.9 ile “psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu”, yüzde 9.2 ile “bel/boyun fıtığı”, yüzde 7.4 ile “baş ağrısı/migren.”

HARCAMALAR KREDİ KARTINDAN

Ankete katılanların yüzde 30.8’inin, kredi kartıyla yaptığı harcamalar maaşının yarısına denk geliyor. Yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor. Yüzde 62.8’inin banka kredisi borcu var. Banka kredisi borcu olduğunu bildirenlerin yüzde 14.4’ü 101 bin TL’den fazla borçlu. yüzde 36.2’si borçlarını ödemek için kredi çektiğini, yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını, yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını, yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini, yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını belirtti.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILSIN

Ankete katılanların yüzde 92.8’i proje okullarında yönetici ve öğretmen atamasının bakan onayı ile yapılmasını doğru bulmuyor. Yüzde 84.6’sı iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 62.5’i Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünmüyor. Yüzde 90.5’i ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istiyor. Yüzde 88’i sözleşmeli öğretmen istihdamını doğru bulmuyor. Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmüyor. Bunun en büyük nedeni ise ekonomik. Emekli olmayanların yüzde 51.4’ü “Emekli maaşı ile geçinmem zor”, yüzde 16.4 “Ek göstergenin 3600’e çıkarılmasını bekliyorum”, yüzde 16.3 “Çocuklarımın eğitimi devam ediyor” cevabını veriyor.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK BEKLİYORUZ

ÖĞRETMENLERİN fedakârca, canla başla çalıştığını belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, buna rağmen eğitim çalışanlarının veli ve öğrenciler tarafından şiddete maruz kaldıklarına, hatta hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Geylan, “Eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılmasını ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için destek bekliyoruz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle