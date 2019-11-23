Öğretmenler Günü’nde korkutan tablo: Şiddet okul koridorunda
24 Kasım Öğretmenler Günü anketine göre şiddet, eğitimcilerin büyük sorunu haline geldi. Öğretmenlerin yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor. Yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde şiddete maruz kalıyor ancak sadece 14.4’ü şikâyetçi oluyor.
Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 7-18 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla anket yaptı. 6 bin 728 kişinin katıldığı ankete göre öğretmenlerin yüzde 56.9’u okulda kendini güvende hissetmiyor. Yüzde 36.7’si 1-3 kez, yüzde 5.6’sı 4-6 kez, yüzde 6.4’ü 7 kez ve üzeri öğrenci/veli şiddetine (fiziksel, sözlü, psikolojik, cinsel şiddet) maruz kaldı. Yüzde 30.6’sı okul koridorunda, yüzde 21’i okul bahçesinde, yüzde 18.9’u öğretmenler odasında/müdür odasında, yüzde 16.8’i sınıfta, yüzde 12.7’si okul dışında şiddet gördü.
KORKU ŞİKÂYETE ENGEL
Şiddet gören öğretmenlerin sadece 14.4’ü şikâyetçi olurken, yüzde 85.6’sı şikâyetçi olmadı. Şikâyetçi olmayanların yüzde 45.7’si “Özür diledikleri için şikâyetçi olmadım”, yüzde 27.3’ü “Şikâyetçi olmamam yönünde telkinler aldığım için şikâyetçi olmadım”, yüzde 12.6’sı “Korktuğum için şikâyetçi olmadım” dedi. Öğretmenlere göre şiddeti, yüzde 57.2 “siyasetçi ya da toplumda göz önünde kişilerin öğretmenlerin itibarını azaltıcı söylemleri”, yüzde 26.4 “önleyici ve caydırıcı müeyyideler getirilmemesi”, yüzde 7.3 “disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği”, yüzde 4.3 “televizyonda şiddet içeren dizi ve programlar”, yüzde 2.7 “şiddet uygulayanların sağlıklı ruh haline sahip olmamaları” arttırıyor.
YIPRANMIŞLIK HİSSİ YAYGIN
Öğretmenlerin yüzde 94.1’i mesleği nedeniyle yıprandığı görüşünde. Ankete katılanların sadece yüzde 8.4’ünün “meslek hastalığı” yok. İlk 5 sırada yer alan rahatsızlıklar ise yüzde 32.5 ile “bronşit/faranjit/larenjit/ses teli hastalıkları”, yüzde 23.6 ile “ayak, bel ve eklem ağrısı”, yüzde 11.9 ile “psikolojik sorunlar/ sinirli olma durumu”, yüzde 9.2 ile “bel/boyun fıtığı”, yüzde 7.4 ile “baş ağrısı/migren.”
HARCAMALAR KREDİ KARTINDAN
Ankete katılanların yüzde 30.8’inin, kredi kartıyla yaptığı harcamalar maaşının yarısına denk geliyor. Yüzde 42.9’u her ay kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyor. Yüzde 62.8’inin banka kredisi borcu var. Banka kredisi borcu olduğunu bildirenlerin yüzde 14.4’ü 101 bin TL’den fazla borçlu. yüzde 36.2’si borçlarını ödemek için kredi çektiğini, yüzde 14.9’u aile ve arkadaş çevresinden borç aldığını, yüzde 7.6’sı ek iş yaptığını, yüzde 5.1’i borcunu ödeyemediğini, yüzde 0.4’ü tefeciden borç aldığını belirtti.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KALDIRILSIN
Ankete katılanların yüzde 92.8’i proje okullarında yönetici ve öğretmen atamasının bakan onayı ile yapılmasını doğru bulmuyor. Yüzde 84.6’sı iş güvencelerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 62.5’i Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılacağını düşünmüyor. Yüzde 90.5’i ücretli öğretmenliğin kaldırılmasını istiyor. Yüzde 88’i sözleşmeli öğretmen istihdamını doğru bulmuyor. Emekliliği hak edenlerin yüzde 81’i emekli olmayı düşünmüyor. Bunun en büyük nedeni ise ekonomik. Emekli olmayanların yüzde 51.4’ü “Emekli maaşı ile geçinmem zor”, yüzde 16.4 “Ek göstergenin 3600’e çıkarılmasını bekliyorum”, yüzde 16.3 “Çocuklarımın eğitimi devam ediyor” cevabını veriyor.
CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK BEKLİYORUZ
ÖĞRETMENLERİN fedakârca, canla başla çalıştığını belirten Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, buna rağmen eğitim çalışanlarının veli ve öğrenciler tarafından şiddete maruz kaldıklarına, hatta hayatlarını kaybettiğine dikkat çekti. Geylan, “Eğitimcilere şiddet uygulandığında bir şikâyete bağlı kalmaksızın, fail hakkında kamu davası açılmasını ve en ağır cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep ediyoruz. Konuyla ilgili kanun teklifi hazırlayarak TBMM’ye ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için destek bekliyoruz” dedi.
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