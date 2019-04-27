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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:/

Öğretmenler arası voleybol turnuvası yapıldı

Ankara'da Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında il genelinde öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Öğretmenler arası voleybol turnuvası yapıldı
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Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında il genelinde öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenledi. Voleybol Federasyonu Başkanlığı Beştepe Salonu'ndaki turnuvada, öğretmenlerden oluşan sekiz ilçe milli eğitim müdürlüğü takımı katıldı.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Ankara'da görev yapan öğretmenler arasında arkadaşlığı, dayanışmayı ve sporun güzel ikliminde onlara hoşça vakit geçirmek amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aracılığıyla bir müsabaka hazırladıklarını söyledi. Müsabakayla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100’üncü yılı nedeniyle farkındalık oluşturmanın amaçlandığını belirten Kırbaç, "Öğrencilerimiz, dostluk ve kardeşlik içinde mücadele eden öğretmenlerini izledi. Bu organizasyonun amacı öğretmenlerin öğrencilere hem örneklik teşkil etmesi hem de mesleklerini yaparken aynı zamanda bir spor faaliyetinin içinde olmalarını sağlamak" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, federasyonun 60’ncı yılı nedeniyle ‘voleybol her yerde’ sloganıyla bu tarz organizasyonları desteklediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle salon problemlerini çözerek, voleybola olan ilgiyi artırmak istediklerini söyleyen Üstündağ, "Öğretmenlerin voleybol oynamaları, öğrencileri spora yönlendirmesi açısından katkı sağlayacak" diye konuştu.

Yenimahalle Atatürk Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Akın Akyıldız ise hem öğretmenler hem de öğrenciler olarak güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Turnuvanın finalinde Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsil eden öğretmen takımı, Elmadağ'ı 3-0 yenerek birinci oldu.

Öğretmenler arası voleybol turnuvası yapıldı

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