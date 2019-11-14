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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.11.2019 - 15:40, Son Güncelleme:/

Öğretmenler 15 kız öğrenciyi okullu yaptı

Muş'un Konukbekler beldesinde öğretmenler, ailelerle yaptıkları görüşmeler sonucu 15 kız öğrencinin okula devamını sağladı.

Öğretmenler 15 kız öğrenciyi okullu yaptı
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Muş'ta görev yapan öğretmenler, köyleri gezerek çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen kız çocuklarını okula kazandırıyor. Konukbekler Beldesi Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki öğretmenler, devamsızlık yapan ve okula devam etmeyen kız öğrencilerinin eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, beldeye bağlı köyleri gezen öğretmenler, çocuklarını tekrar okula göndermelerini sağlamak için aileleri ziyaret ediyor. Tüm öğrencileri okula kazandırmak için çaba gösteren öğretmenler, 15 kız öğrencinin yeniden eğitimine davam etmesini sağladı.

Okul Müdürü Recep Arğun, bazı öğrencilerin son zamanlarda okula gelmediğini tespit ettiklerini söyledi. Öğrencilerin okula devam etmesi için öğretmenlerden bir ekip oluşturduklarını belirten Arğun, "Arkadaşlarımız şu ana kadar aile ziyaretleri sonucu 12 öğrenciyi yeniden eğitime kazandırmayı başardı. Bugün yapılan çalışmayla da üç kız öğrencimizin ailesini de ikna ettik. Toplam 15 kız öğrencimizin okula devamını sağladık. Tüm öğrencilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Sınıf Öğretmeni Nevin Karaca ise ev ziyaretlerinde velileri ikna etmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Çalışmaların devam etmesini gönülden istiyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Umarım Türkiye'nin hiçbir yerinde okula gitmeyen, bu imkanlardan faydalanmayan kız öğrenci kalmaz" diye konuştu.

İkna sonucu okula devamı sağlanan öğrenci Fatma Yalçınkaya da yeniden arkadaşlarına kavuşacağı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle görüşmek için evlerine kadar giden öğretmenlere teşekkür etti.

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